ФИФА не обнаружила договорных матчей на чемпионате мира 2026

Как сообщает SBC News, специальная рабочая группа организации провела проверку всех 104 встреч турнира. Эксперты изучили отчеты букмекерских компаний, данные о ставках и сопоставили полученную информацию с материалами от международных систем мониторинга.
В расследовании приняли участие представители ведущих футбольных конфедераций — УЕФА, КОНМЕБОЛ, КОНКАКАФ, АФК и КАФ, а также специалисты ФБР, Интерпола, ООН, Совета Европы и Sportradar.
По итогам масштабного анализа ФИФА не выявила ни одного случая, который мог бы указывать на влияние ставок или попытки манипулировать результатами матчей чемпионата мира.
Чемпионат мира прошел в США, Канаде и Мексике и завершился 19 июля. В финале турнира сборная Испании обыграла Аргентину в дополнительное время со счетом 1:0. Испанцы во второй раз в истории стали победителями чемпионата мира.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти