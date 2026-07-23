СМИ: Бекхэм заработал больше Шакиры и Бибера на ЧМ-2026

Бекхэм завершил профессиональную карьеру в 2013 году. Он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен». В его активе шесть титулов чемпиона Англии, чемпионские звания в Испании и Франции, а также победа в Лиге чемпионов. За сборную Англии полузащитник провел 115 матчей и на протяжении шести лет был капитаном команды.