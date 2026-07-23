СМИ: Бекхэм заработал больше Шакиры и Бибера на ЧМ-2026

По данным источника, благодаря рекламным контрактам Дэвид Бекхэм получил около 19 миллионов фунтов (примерно 25 миллионов долларов). Доход Бекхэма превысил гонорары певицы Шакиры, которая выступила на церемониях открытия и закрытия турнира и, по оценкам, заработала около 20 миллионов долларов. Джастин Бибер, исполнивший песню в перерыве финального матча, получил около 16 миллионов долларов.
51-летний Бекхэм во время мирового первенства сотрудничал с рядом крупных брендов, включая McDonald's, Walkers и Stella Artois, а также неоднократно посещал матчи турнира. По данным Mirror, его заработок оказался на 8 миллионов фунтов (около 10,7 миллиона долларов) выше призовых, которые сборная Англии получила за третье место.
Совокупное состояние Дэвида Бекхэма и его супруги Виктории Бекхэм, певицы и дизайнера, оценивается примерно в 1,85 миллиарда фунтов (около 2,5 миллиарда долларов).
Бекхэм завершил профессиональную карьеру в 2013 году. Он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен». В его активе шесть титулов чемпиона Англии, чемпионские звания в Испании и Франции, а также победа в Лиге чемпионов. За сборную Англии полузащитник провел 115 матчей и на протяжении шести лет был капитаном команды.
Победителем чемпионата мира 2026 года стала сборная Испании, которая в финале в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0. Бронзовые медали завоевали англичане, победившие Францию в матче за третье место со счетом 6:4.