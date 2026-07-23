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Геннадий Орлов назвал главное отличие Месси от Марадоны

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» сравнил легенд аргентинского футбола Лионеля Месси и Диего Марадону.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Андрей Чепакин/ТАСС

«Месси — великий футболист. Ну, великий! Вот Пеле, Марадона и Месси — они три великих футболиста. Месси в одиночку спасал Аргентину. Вот даже с англичанами был момент, он из-под троих соперников выкарабкивался. Лионель — боец и командный игрок. Вот что Месси отличает от Марадоны — Диего все-таки был хулиганистым мужиком. И рукой забил, и бил по ногам защитников. На Месси тоже много фолят, но посмотрите на его реакцию — цивилизованный человек. Он действует в рамках правил. Месси — человек fair play. Все лучшее джентльменское, что существует, оно собрано в Месси», — сказал Орлов.

Марадона является чемпионом мира 1986 года и серебряным призером чемпионата мира 1990 года. Он провел за сборную Аргентины 91 матч и забил 34 гола.

Месси выиграл со сборной Аргентины ЧМ-2022 и дважды становился серебряным призером (2014, 2026). Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды, забив 125 голов в 207 матчах.

Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.

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