Норвегия обжаловала отмену дисквалификации Балогуна на ЧМ-2026

25-летний американец должен был пропустить матч ⅛ финала против сборной Бельгии (1:4) из-за красной карточки, полученной в предыдущем матче с Боснией и Герцеговиной (2:0). Однако дисциплинарный комитет ФИФА заменил дисквалификацию на испытательный срок, позволив Балогуну выйти на поле.
Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что обращался в ФИФА и поблагодарил организацию за исправление, по его словам, «огромной несправедливости».
«Когда вы нарушаете правило таким образом, вы встаете на скользкую дорожку, которая ставит под угрозу всю игру», — сказал глава NFF Лизе Клавенесс.
В матче с Бельгией Балогун не сумел отметиться результативными действиями. Тем не менее с тремя мячами он стал лучшим бомбардиром сборной США на турнире.
ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершился 19 июля. Победителем турнира стала сборная Испании, которая в финале обыграла сборную Аргентины (1:0, д.в.). Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.