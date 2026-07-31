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Чемпион мира продал копию трофея ЧМ-2018 за 54 тыс. евро

Бывший защитник сборной Франции Бенжамен Менди продал личную копию трофея чемпионата мира 2018 года, который проходил в России.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Лот был выставлен на аукцион The Football Global Auction, Part Two, который организовал американский дом Goldin. На продажу была выставлена официальная копия Кубка мира, которую получают игроки сборной-победительницы в качестве памятного сувенира. На копии была нанесена гравировка в честь финала ЧМ-2018 в Москве.

Торги завершились 25 июля, за лот было сделано 38 ставок. Сумма продажи составила 54 тыс. евро (4,9 млн рублей). Помимо Кубка мира, Менди выставил на продажу чемпионское кольцо, которое полузащитник Поль Погба подарил всем партнерам по сборной после победы на турнире.

В финале ЧМ-2018 сборная Франции обыграла сборную Хорватии (4:2). Менди сыграл на турнире лишь один матч, выйдя на замену в матче группового этапа против сборной Дании (0:0). Всего на его счету 10 игр за сборную Франции.

На клубном уровне Менди выступал за «Гавр» (2011−2013), «Марсель» (2013−2016), «Монако» (2016−2017) и «Манчестер Сити» (2017−2021), который купил его за рекордные на тот момент для защитников 58 млн евро.

В 2021 году карьера Менди была приостановлена из-за обвинений в преступлениях сексуального характера. В 2023 году он был оправдан, после чего выступал за «Лорьян» (2023−2024) и «Цюрих» (2024−2025).

В сентябре 2025 года Менди стал игроком польской «Погони» из Щецина, за которую сыграл 11 матчей, не сумев отметиться результативными действиями.

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