Старший советник ФИФА ушел в отставку из-за планов Инфантино

Кордейро занимал этот пост с 2021 года. Ранее он был президентом Федерации футбола США и вице-председателем одного из крупнейших американских инвестиционных банков Goldman Sachs.
«Как старший советник президента ФИФА, бывший банкир и давний болельщик я не могу оставаться в стороне, когда ФИФА рассматривает возможность продажи доли на ЧМ. Я не имел отношения к этому предложению и однозначно против него. Это невыгодная сделка для ассоциаций-членов ФИФА, невыгодная сделка для футбола и невыгодная сделка для долгосрочного будущего этого вида спорта.
Футбол всегда занимал центральное место в моей жизни, и после более чем 35 лет работы в банковской сфере я понимаю как ценность этого актива, так и последствия его частичной передачи. Именно поэтому это предложение следует отклонить. ФИФА уже располагает исключительными финансовыми ресурсами. Организация имеет миллиарды долларов в резервах и не имеет долгов. Сам президент ФИФА заявил о 15 млрд долларов дохода, полученного в период с 2022 по 2026 год.
На этом фоне продажа постоянной доли в самом ценном активе футбола для получения 4,2 млрд долларов не имеет особого смысла. Это закладывает будущее футбола в ипотеку без каких-либо веских оснований. Я не принимаю это предложение.
Наиболее тревожным является отсутствие ответов на фундаментальные вопросы. Почему эта сделка? Почему именно сейчас? Какой контроль существует? Кто получает выгоду? Был ли проведен конкурсный отбор? Какое управление будет внедрено? Что в конечном итоге получат инвесторы и какой ценой для футбола? Эти вопросы остаются в значительной степени без ответа, и тем не менее от ассоциаций-членов требуют принять решение огромной важности всего за 50 дней. Это безответственный способ определения будущего мирового футбола.
После тщательного рассмотрения я больше не могу продолжать свою работу в качестве старшего советника президента ФИФА. Поэтому я подал в отставку с немедленным вступлением решения в силу.
Ответственность ФИФА заключается не в максимизации коммерческой прибыли любой ценой. Она заключается в защите и укреплении футбола для будущих поколений. Когда эти принципы вступают в конфликт, футбол должен быть на первом месте. Решения такого масштаба должны приниматься в интересах футбола, а не тех, кто извлекает из него выгоду», — сказал Кордейро.
Ранее сообщалось, что ФИФА планирует создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise (FFE), которая будет управлять коммерческими правами крупнейших футбольных турниров — мужских и женских чемпионатов мира, а также клубного чемпионата мира.
Стоимость новой структуры оценивается примерно в 20 млрд долларов. До 30% акций компании планируется продать внешним инвесторам, чтобы привлечь дополнительные средства для ФИФА. Инициатива по созданию FFE исходит лично от главы ФИФА Джанни Инфантино.
Накануне УЕФА заявил о готовности всех европейских команд бойкотировать ЧМ-2030, если ФИФА не откажется от этой идеи. КОНКАКАФ и АФК также выступили против инициативы организации, из-за чего к возможному бойкоту могут присоединиться сборные из Азии и Южной Америки.
ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершился 19 июля. Победителем турнира стала сборная Испании, которая в финале обыграла сборную Аргентины (1:0, д.в.).
Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.