Старший советник ФИФА ушел в отставку из-за планов Инфантино

«Как старший советник президента ФИФА, бывший банкир и давний болельщик я не могу оставаться в стороне, когда ФИФА рассматривает возможность продажи доли на ЧМ. Я не имел отношения к этому предложению и однозначно против него. Это невыгодная сделка для ассоциаций-членов ФИФА, невыгодная сделка для футбола и невыгодная сделка для долгосрочного будущего этого вида спорта.



Футбол всегда занимал центральное место в моей жизни, и после более чем 35 лет работы в банковской сфере я понимаю как ценность этого актива, так и последствия его частичной передачи. Именно поэтому это предложение следует отклонить. ФИФА уже располагает исключительными финансовыми ресурсами. Организация имеет миллиарды долларов в резервах и не имеет долгов. Сам президент ФИФА заявил о 15 млрд долларов дохода, полученного в период с 2022 по 2026 год.



На этом фоне продажа постоянной доли в самом ценном активе футбола для получения 4,2 млрд долларов не имеет особого смысла. Это закладывает будущее футбола в ипотеку без каких-либо веских оснований. Я не принимаю это предложение.



Наиболее тревожным является отсутствие ответов на фундаментальные вопросы. Почему эта сделка? Почему именно сейчас? Какой контроль существует? Кто получает выгоду? Был ли проведен конкурсный отбор? Какое управление будет внедрено? Что в конечном итоге получат инвесторы и какой ценой для футбола? Эти вопросы остаются в значительной степени без ответа, и тем не менее от ассоциаций-членов требуют принять решение огромной важности всего за 50 дней. Это безответственный способ определения будущего мирового футбола.



После тщательного рассмотрения я больше не могу продолжать свою работу в качестве старшего советника президента ФИФА. Поэтому я подал в отставку с немедленным вступлением решения в силу.



Ответственность ФИФА заключается не в максимизации коммерческой прибыли любой ценой. Она заключается в защите и укреплении футбола для будущих поколений. Когда эти принципы вступают в конфликт, футбол должен быть на первом месте. Решения такого масштаба должны приниматься в интересах футбола, а не тех, кто извлекает из него выгоду», — сказал Кордейро.