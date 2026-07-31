ФИФА готовится объявить решение о расширении ЧМ до 64 сборных

ЧМ-2026 проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем принимали участие 48 сборных. Чемпионом мира во второй второй раз в своей истории стала сборная Испании, которая в финале обыграла сборную Аргентины (1:0, д.в.).