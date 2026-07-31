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ФИФА готовится объявить решение о расширении ЧМ до 64 сборных

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует принять решение о расширении чемпионатов мира до 64 участников в августе. Об этом сообщает журналист Sky News Роб Харрис.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, ФИФА начала ускоренный процесс рассмотрения возможного расширения чемпионата мира. Организация привлекла независимое агентство, которое должно изучить последствия увеличения числа участников и представить свои выводы к 7 августа. Решение по изменению формата турнира может быть принято уже 14 августа.

ЧМ-2026 проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем принимали участие 48 сборных. Чемпионом мира во второй второй раз в своей истории стала сборная Испании, которая в финале обыграла сборную Аргентины (1:0, д.в.).

Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.

Ранее сообщалось, что ФИФА планирует создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise (FFE), которая будет управлять коммерческими правами крупнейших футбольных турниров — мужских и женских чемпионатов мира, а также клубного чемпионата мира.

Стоимость новой структуры оценивается примерно в 20 млрд долларов. До 30% акций компании планируется продать внешним инвесторам, чтобы привлечь дополнительные средства для ФИФА. Инициатива по созданию FFE исходит лично от главы ФИФА Джанни Инфантино.

Накануне УЕФА заявил о готовности всех европейских команд бойкотировать ЧМ-2030, если ФИФА не откажется от этой идеи. КОНКАКАФ и АФК также выступили против инициативы организации, из-за чего к возможному бойкоту могут присоединиться сборные из Азии и Южной Америки.