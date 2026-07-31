СМИ: Испания и Португалия пригрозили отказаться от ЧМ-2030

Испания и Португалия готовы отказаться от проведения матчей чемпионата мира 2030 года из-за коммерческого проекта ФИФА. Об этом сообщает El Español.
Ранее ФИФА столкнулась с угрозой бойкота мирового первенства после намерения привлечь 4,2 млрд долларов за счет продажи около 20% акций новой структуры частным инвесторам. Планируется, что ей будут переданы медийные и коммерческие права организации, включая права на чемпионаты мира.
Накануне УЕФА объявил, что все его члены готовы бойкотировать турниры ФИФА, если организация не откажется от этой инициативы. При этом КОНКАКАФ и Азиатская футбольная конфедерация (АФК) выступили против проекта ФИФА, однако не поддержали идею бойкота.
Чемпионат мира 2030 года, приуроченный к столетию первого мирового первенства, должен стартовать матчами в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Основная часть турнира запланирована в Испании, Португалии и Марокко.
По информации источника, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и Португальская футбольная федерация (FPF), поддерживая позицию УЕФА, готовы отказаться от проведения турнира. При этом Королевская марокканская футбольная федерация (FRMF) сохраняет нейтралитет.
Отмечается, что организаторы пока не утвердили все города, которые примут матчи чемпионата мира, а также не приняли окончательное решение о месте проведения финала. Разные позиции Испании и Марокко по отношению к проекту ФИФА могут стать новым предметом разногласий между странами.