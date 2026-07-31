СМИ: Испания и Португалия пригрозили отказаться от ЧМ-2030

Отмечается, что организаторы пока не утвердили все города, которые примут матчи чемпионата мира, а также не приняли окончательное решение о месте проведения финала. Разные позиции Испании и Марокко по отношению к проекту ФИФА могут стать новым предметом разногласий между странами.