Трамп опроверг обсуждение с Инфантино продажи прав на ЧМ

В ФИФА, комментируя ситуацию, заявили, что «никто не продает футбол», а сама организация «никогда бы не стала рассматривать подобное предложение». Там также отметили, что публикации в СМИ с недостоверной информацией сорвали запланированный процесс консультаций по новой инициативе.