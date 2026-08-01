Трамп опроверг обсуждение с Инфантино продажи прав на ЧМ

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал с главой ФИФА Джанни Инфантино идею о продаже доли коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. Об этом он сообщил на заседании кабинета министров в Кэмп-Дэвиде, передает Sky News.
Ранее The Telegraph и Financial Times сообщили, что ФИФА рассматривает создание дочерней компании FIFA Forward Enterprise (FFE) стоимостью 20 млрд долларов с последующей продажей 25% ее акций внешним инвесторам за 4,2 млрд долларов.
По данным Financial Times, инвестор Джошуа Кушнер, чей брат Джаред Кушнер женат на дочери Трампа Иванке, ведет переговоры о возможном участии в сделке через свой фонд Thrive Eternal.
Инициатива ФИФА вызвала резкую критику. УЕФА и все 55 входящих в организацию национальных ассоциаций заявили о готовности бойкотировать турниры под эгидой ФИФА, если организация не откажется от проекта. Азиатская конфедерация футбола также раскритиковала отсутствие предварительных консультаций, КОНКАКАФ отверг предложение, а Африканская конфедерация футбола выразила готовность рассмотреть инициативу.
В ФИФА, комментируя ситуацию, заявили, что «никто не продает футбол», а сама организация «никогда бы не стала рассматривать подобное предложение». Там также отметили, что публикации в СМИ с недостоверной информацией сорвали запланированный процесс консультаций по новой инициативе.