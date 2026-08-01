Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Акрон
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.36
П2
2.55
Футбол. Первая лига
16:00
Ленинградец
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
5.21
X
3.85
П2
1.70
Футбол. Премьер-лига
16:15
ЦСКА
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.46
П2
5.81
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Текстильщик
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.51
П2
3.90
Футбол. Премьер-лига
18:30
Динамо Мх
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.54
X
3.50
П2
2.14
Футбол. Премьер-лига
завершен
Родина
2
:
Ростов
4
П1
X
П2

Член совета ФИФА обвинил Инфантино в обмане из-за проекта с ЧМ

Один из директоров ФИФА обличил Инфантино в вопросе коммерческого проекта.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Главный операционный директор ФИФА Кевин Ламур обвинил президента организации Джанни Инфантино в обмане сотрудников и призвал отказаться от проекта по продаже доли коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам.

Ранее ФИФА объявила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, включая права на чемпионаты мира. По данным СМИ, одним из потенциальных инвесторов может стать фонд Джошуа Кушнера — брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.

Инициатива уже вызвала широкий резонанс. УЕФА объявил о бойкоте турниров ФИФА со стороны всех 55 входящих в него национальных ассоциаций, если организация не откажется от проекта. КОНКАКАФ выступила против инициативы, но бойкот не поддержала. Старший советник президента ФИФА Карлос Кордейро также покинул свой пост в знак протеста.

В комментарии Associated Press Ламур, который занимает должность главного операционного директора ФИФА с 2024 года, заявил, что сотрудники организации «были обмануты» из-за отсутствия открытости со стороны Инфантино при подготовке сделки.

«Это проект одного человека. Он не просто не должен быть реализован, пришло время, чтобы лидеры футбольного мира задали себе необходимые вопросы и приняли правильные решения», — сказал Ламур.

При этом функционер не стал подавать в отставку, отметив, что считает необходимым быть честным с коллегами.

«Если это будет означать, что я потеряю работу, пусть будет так. Я пойму и приму это решение. По крайней мере, сегодня ночью я буду спать спокойно», — добавил Ламур.