Член совета ФИФА обвинил Инфантино в обмане из-за проекта с ЧМ

Инициатива уже вызвала широкий резонанс. УЕФА объявил о бойкоте турниров ФИФА со стороны всех 55 входящих в него национальных ассоциаций, если организация не откажется от проекта. КОНКАКАФ выступила против инициативы, но бойкот не поддержала. Старший советник президента ФИФА Карлос Кордейро также покинул свой пост в знак протеста.