Член совета ФИФА обвинил Инфантино в обмане из-за проекта с ЧМ

Главный операционный директор ФИФА Кевин Ламур обвинил президента организации Джанни Инфантино в обмане сотрудников и призвал отказаться от проекта по продаже доли коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам.
Ранее ФИФА объявила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, включая права на чемпионаты мира. По данным СМИ, одним из потенциальных инвесторов может стать фонд Джошуа Кушнера — брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.
Инициатива уже вызвала широкий резонанс. УЕФА объявил о бойкоте турниров ФИФА со стороны всех 55 входящих в него национальных ассоциаций, если организация не откажется от проекта. КОНКАКАФ выступила против инициативы, но бойкот не поддержала. Старший советник президента ФИФА Карлос Кордейро также покинул свой пост в знак протеста.
В комментарии Associated Press Ламур, который занимает должность главного операционного директора ФИФА с 2024 года, заявил, что сотрудники организации «были обмануты» из-за отсутствия открытости со стороны Инфантино при подготовке сделки.
«Это проект одного человека. Он не просто не должен быть реализован, пришло время, чтобы лидеры футбольного мира задали себе необходимые вопросы и приняли правильные решения», — сказал Ламур.
При этом функционер не стал подавать в отставку, отметив, что считает необходимым быть честным с коллегами.
«Если это будет означать, что я потеряю работу, пусть будет так. Я пойму и приму это решение. По крайней мере, сегодня ночью я буду спать спокойно», — добавил Ламур.