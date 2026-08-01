FA поддержала УЕФА в споре с ФИФА из-за прав на чемпионат мира

Футбольная ассоциация Англии (FA) поддержала позицию УЕФА после отказа ФИФА от идеи продать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. Об этом сообщает журналист Мартин Циглер.
Ранее стало известно, что президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривал возможность продажи части прав на турниры. После этого все 55 национальных ассоциаций, входящих в УЕФА, договорились бойкотировать мужские и женские чемпионаты мира, если инициатива будет реализована. Впоследствии Инфантино отказался от этой идеи.
«Мы полностью поддерживаем позицию УЕФА. Пришло время провести всесторонний и серьезный пересмотр системы руководства и управления ФИФА, чтобы обеспечить прозрачное управление мировым футболом», — заявила представительница FA.
Ранее в УЕФА заявили, что попытка заключить подобную сделку подорвала доверие членов мировой футбольной семьи к руководству ФИФА.