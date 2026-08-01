FA поддержала УЕФА в споре с ФИФА из-за прав на чемпионат мира

Ранее стало известно, что президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривал возможность продажи части прав на турниры. После этого все 55 национальных ассоциаций, входящих в УЕФА, договорились бойкотировать мужские и женские чемпионаты мира, если инициатива будет реализована. Впоследствии Инфантино отказался от этой идеи.