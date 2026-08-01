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Милей раскритиковал баннер сборной Аргентины о Мальвинах

Президент Аргентины заявил, что политикам не следует смешивать спорт и политические вопросы.

Источник: AP 2024

Президент Аргентины Хавьер Милей прокомментировал баннер о Мальвинских островах, который футболисты национальной сборной продемонстрировали после победы над Англией в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Его слова приводит Ole.

«Игроки могут так делать. Они находятся на поле, они на эмоциях. Но нельзя допускать, чтобы подобное позволял себе политик. Нельзя смешивать спорт и политику. После голов Марадоны нам же не вернули Мальвинские острова», — сказал Милей.

По словам президента, власти должны добиваться своих целей дипломатическими методами, а не использовать спортивные события для политических заявлений. Он также отметил, что главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони придерживается схожей позиции.

После победы над Англией со счетом 2:1 аргентинские футболисты развернули баннер с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам».