Милей раскритиковал баннер сборной Аргентины о Мальвинах

«Игроки могут так делать. Они находятся на поле, они на эмоциях. Но нельзя допускать, чтобы подобное позволял себе политик. Нельзя смешивать спорт и политику. После голов Марадоны нам же не вернули Мальвинские острова», — сказал Милей.