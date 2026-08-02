«Запятнал себя по горло»: в РФС потребовали ухода Инфантино

«Ему не только должны выдать вотум недоверия, его просто обязаны не переизбирать. Он запятнал себя абсолютно по самое горло, он не может руководить футболом, он поддался на манипуляции американской администрации и сдался», — сказал Созин. По его мнению, Инфантино стоит уйти добровольно, если он хочет сохранить лицо, — а затем возглавить какую-нибудь крупную структуру в США.