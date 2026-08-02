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«Запятнал себя по горло»: в РФС потребовали ухода Инфантино

Бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин заявил, что президенту ФИФА Джанни Инфантино следует объявить вотум недоверия, а самой организации — сменить руководителя, его слова передает «Подъем».

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

«Ему не только должны выдать вотум недоверия, его просто обязаны не переизбирать. Он запятнал себя абсолютно по самое горло, он не может руководить футболом, он поддался на манипуляции американской администрации и сдался», — сказал Созин. По его мнению, Инфантино стоит уйти добровольно, если он хочет сохранить лицо, — а затем возглавить какую-нибудь крупную структуру в США.

Резкость оценок объясняется скандалом, который сотрясает мировой футбол последнюю неделю. 28 июля The Times сообщила, что Инфантино прорабатывает создание отдельной компании для управления чемпионатами мира с продажей внешним инвесторам порядка 20−30% акций; сумма сделки оценивалась примерно в 4,2 млрд долларов. Позже планы подтвердила и сама ФИФА, настаивая, что речь идет лишь о передаче операционной деятельности, а не прав как таковых.

Реакция оказалась беспрецедентной. УЕФА заявил, что душа и управление футболом не могут быть предметом торговли, а все 55 национальных ассоциаций — включая отстраненную, но сохраняющую членство Россию — единогласно пригрозили бойкотировать любые турниры ФИФА, в том числе ЧМ-2030, пока предложения не будут отозваны. Позднее к протесту присоединились Азиатская конфедерация футбола и КОНКАКАФ, после чего ФИФА от проекта отказалась.

Отдельное раздражение вызвали и обстоятельства продвижения инициативы: по данным СМИ, Инфантино вел работу в обход Совета ФИФА, а всем 211 ассоциациям-членам пообещал по 40 млн долларов в случае одобрения сделки. Британские журналисты также указывали, что в схеме был заинтересован Дональд Трамп, а сам Инфантино мог готовить себе пост руководителя турнира на случай, если не будет переизбран главой ФИФА.