Принц Иордании обвинил ФИФА в налоговых поборах и давлении на сборную

«Мы небольшая страна, у нашей ассоциации минимальный бюджет, и нам пришлось столкнуться с огромными препятствиями. Во-первых, с допуском наших болельщиков в США — не всем были выданы визы даже при наличии билетов, которые, как нам также известно, продавались по грабительским ценам. Во-вторых, правительство США через ФИФА облагает нас налогами за участие. Деньги, которые должны были бы достаться игрокам и персоналу. Этой проблемы не было у тех, кто играл и базировался в Канаде и Мексике. Но мы оказались в США, а потому теперь несем огромные налоговые расходы за участие. В-третьих, мы с декабря ждем призовых для наших игроков за Кубок арабских наций в Катаре, который проходит под эгидой ФИФА. Деньги, которые наша команда должна получить за выход в финал, до сих пор не перечислены, хотя при этом ФИФА хвастается, сколько миллиардов у нее в резервах», — приводит слова ли бин Аль-Хусейн «Р-Спорт».