Принц Иордании обвинил ФИФА в налоговых поборах и давлении на сборную

По его словам, ФИФА также потребовала уплаты налогов в пользу правительства США и пыталась оказать давление, чтобы добиться поддержки действующего главы организации Джанни Инфантино.
В публикации в соцсети X Аль-Хусейн отметил, что сборная Иордании испытывала значительные трудности в связи с первым в своей истории участием в чемпионате мира, который проходил в США, Канаде и Мексике.
«Мы небольшая страна, у нашей ассоциации минимальный бюджет, и нам пришлось столкнуться с огромными препятствиями. Во-первых, с допуском наших болельщиков в США — не всем были выданы визы даже при наличии билетов, которые, как нам также известно, продавались по грабительским ценам. Во-вторых, правительство США через ФИФА облагает нас налогами за участие. Деньги, которые должны были бы достаться игрокам и персоналу. Этой проблемы не было у тех, кто играл и базировался в Канаде и Мексике. Но мы оказались в США, а потому теперь несем огромные налоговые расходы за участие. В-третьих, мы с декабря ждем призовых для наших игроков за Кубок арабских наций в Катаре, который проходит под эгидой ФИФА. Деньги, которые наша команда должна получить за выход в финал, до сих пор не перечислены, хотя при этом ФИФА хвастается, сколько миллиардов у нее в резервах», — приводит слова ли бин Аль-Хусейн «Р-Спорт».
«Очевидно, что проблема действительно заключается в руководстве. Месяцами ФИФА отказывалась помогать нам по любым из этих или других вопросов, пока мне во время чемпионата мира устно не сообщили, что если я поддержу Инфантино, это значительно поможет нашей ассоциации», — добавил принц.
В июле ФИФА проинформировала о планах по привлечению 4,2 млрд долларов. Средства предполагалось получить за счет продажи частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планировалось передать медийные и коммерческие права организации, включая права на чемпионаты мира. В СМИ появилась информация о возможном приобретении акций фондом Джошуа Кушнера — брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.
Впоследствии УЕФА объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА до полного отзыва предложения. В ночь на субботу Инфантино сообщил, что на фоне возникших разногласий федерация отказалась от плана продажи части коммерческих прав. По данным СМИ, при реализации проекта годовая зарплата главы ФИФА выросла бы с 3 до 30 млн евро. После отказа Инфантино от проекта УЕФА выступил с заявлением, в котором сообщил о потере доверия к руководству организации и намерении привлечь к ответственности авторов этого плана.