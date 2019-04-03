Шедевр в мини-футболе: игрок пробил пенальти паненкой

В чемпионате Польши встречались «Хожув» и «Торунь» (3:1). Героем встречи стал Миколай Заставник, сделавший дубль. Один из голов игрока сборной Польши получился фантастически красивым. Заставник пробил пенальти паненкой, элегантно перебросив вратаря с 10 метров.

В большом футболе такие голы встречаются чаще, особенно так любит пробивать капитан «Реала» Серхио Рамос. В футзале пробить паненкой по понятным причинам сложнее, но любители таких ударов там тоже встречаются.



Андрей Санталов