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15:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Шедевр в мини-футболе: игрок пробил пенальти паненкой

Красота из Польши.

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В чемпионате Польши встречались «Хожув» и «Торунь» (3:1). Героем встречи стал Миколай Заставник, сделавший дубль.

Один из голов игрока сборной Польши получился фантастически красивым. Заставник пробил пенальти паненкой, элегантно перебросив вратаря с 10 метров.

Во время загрузки произошла ошибка.

В большом футболе такие голы встречаются чаще, особенно так любит пробивать капитан «Реала» Серхио Рамос. В футзале пробить паненкой по понятным причинам сложнее, но любители таких ударов там тоже встречаются.

Андрей Санталов

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