В Новгороде создали команду из африканских студентов (фото)

Команда с мая этого года заявилась в чемпионат Великого Новгорода. Один из футболистов «Анголы» рассказал, как появился в новом клубе. «Я начал играть в футбол в моей родной стране Конго. Моей первой командой был клуб из первого дивизиона Браззавиля под названием Baygon fofa.

С тех пор как я приехал в Россию, я всегда хотел попасть в какую-нибудь футбольную команду, но из-за учёбы времени на спорт у меня было мало. После того как я посетил первый матч «Анголы», то сразу пошел к тренеру и спросил у него, могу ли я играть с ними. С этого дня я являюсь игроком «Анголы», — рассказал Соломон Экиеке «53 новостям».



Андрей Санталов