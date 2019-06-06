Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Нидерланды
Англия
Футбол. Сборные
7.06
Чили
Гаити
Футбол. Сборные
05:00
Мексика3
Венесуэла1
Футбол. Сборные
04:30
Перу1
Коста-Рика0
Футбол. Сборные
02:00
США0
Ямайка1
Футбол. Сборные
03:30
Бразилия2
Катар0
Все события
Фоторепортажи
19Шесть голов сборной, травма Газинского и фото на память
12«Челси» выиграл Лигу Европы
15:01 (мск), источник: Sportmail.ru

В Новгороде создали команду из африканских студентов (фото)

ФК «Ангола» из любительского чемпионата.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В Великом Новгороде появилась необычная команда. Студенты из африканских стран объединились и создали ФК «Ангола».

Во время загрузки произошла ошибка.

Команда с мая этого года заявилась в чемпионат Великого Новгорода. Один из футболистов «Анголы» рассказал, как появился в новом клубе.

«Я начал играть в футбол в моей родной стране Конго. Моей первой командой был клуб из первого дивизиона Браззавиля под названием Baygon fofa.

Во время загрузки произошла ошибка.

С тех пор как я приехал в Россию, я всегда хотел попасть в какую-нибудь футбольную команду, но из-за учёбы времени на спорт у меня было мало. После того как я посетил первый матч «Анголы», то сразу пошел к тренеру и спросил у него, могу ли я играть с ними. С этого дня я являюсь игроком «Анголы», — рассказал Соломон Экиеке «53 новостям».

Андрей Санталов

The Telegraph назвал сумму трансфера Эдена Азара в «Реал»
47-летний Яромир Ягр намерен продолжить игровую карьеру
Россиянин проиграл в матче за выход в полуфинал «Ролан Гаррос»
Финал Кубка Стэнли: Владимир Тарасенко взял пример с Овечкина
РПЛ расширят до 18 клубов. Футбол станет зимним видом спорта
Вице-президент ФИФА арестован по подозрению в коррупции
Финал Единой лиги ВТБ остался без Алексея Шведа
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь