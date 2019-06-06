В Новгороде создали команду из африканских студентов (фото)
ФК «Ангола» из любительского чемпионата.
ФК «Ангола» из любительского чемпионата.
В Великом Новгороде появилась необычная команда. Студенты из африканских стран объединились и создали ФК «Ангола».
Команда с мая этого года заявилась в чемпионат Великого Новгорода. Один из футболистов «Анголы» рассказал, как появился в новом клубе.
«Я начал играть в футбол в моей родной стране Конго. Моей первой командой был клуб из первого дивизиона Браззавиля под названием Baygon fofa.
С тех пор как я приехал в Россию, я всегда хотел попасть в
Андрей Санталов