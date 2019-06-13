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18:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Российский вратарь забил гол со своей половины поля (видео)

Этот удар стал победным.

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Источник: Reuters

В Саранске проходит турнир «Переправа» для молодежных команд. В матче команды региона «Урал-Приволжье» со сборной России U-20 был забит курьезный гол.

Вратарь Алексей Чернов из «Уфы-2» так исполнил штрафной со своей половины поля, что мяч после отскока перелетел голкипера молодежной сборной Андрея Савина.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этого гола «Урал-Приволжье» повел 3:0 и, несмотря на два пропущенных мяча, довел матч до победы — 3:2.

Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов после игры назвал третий пропущенный гол «необязательным».

Андрей Санталов

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