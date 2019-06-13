Российский вратарь забил гол со своей половины поля (видео)

В Саранске проходит турнир «Переправа» для молодежных команд. В матче команды региона «Урал-Приволжье» со сборной России U-20 был забит курьезный гол.



Вратарь Алексей Чернов из «Уфы-2» так исполнил штрафной со своей половины поля, что мяч после отскока перелетел голкипера молодежной сборной Андрея Савина.