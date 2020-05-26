16 лет назад Моуринью взял Лигу чемпионов с «Порту» (видео)

26 мая 2004 года Жозе Моуринью отпраздновал первую победу в Лиге чемпионов. Молодой португальский тренер в 2003-м взял Кубок УЕФА, а уже спустя год сенсационно выиграл и главный еврокубок.



В финале «Порту» играл с «Монако», который впервые в своей истории дошел до решающего матча Лиги чемпионов. Португальцы вышли вперед в первом тайме (отличился Карлос Альберто), а во втором Деку и Дмитрий Аленичев не оставили шансов монегаскам — убедительная победа 3:0.