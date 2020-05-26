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17:23 (мск), источник: Sportmail.ru

16 лет назад Моуринью взял Лигу чемпионов с «Порту» (видео)

Гол Аленичева добил «Монако».

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Источник: AP 2020

26 мая 2004 года Жозе Моуринью отпраздновал первую победу в Лиге чемпионов. Молодой португальский тренер в 2003-м взял Кубок УЕФА, а уже спустя год сенсационно выиграл и главный еврокубок.

В финале «Порту» играл с «Монако», который впервые в своей истории дошел до решающего матча Лиги чемпионов. Португальцы вышли вперед в первом тайме (отличился Карлос Альберто), а во втором Деку и Дмитрий Аленичев не оставили шансов монегаскам — убедительная победа 3:0.

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Так, «Порту» выиграл второй и последний на данный момент Кубок европейских чемпионов, а Моуринью в 2010-м повторил успех с «Интером».

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Андрей Санталов

Порту
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