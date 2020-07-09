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17:41 (мск), источник: Sportmail.ru

14 лет назад Зидан ударил головой Матерацци (видео)

Последний матч Зизу в карьере.

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Источник: AFP 2020

14 лет назад в финале чемпионата мира в Германии давали драму. Сборная Франции считалась явным фаворитом, и гол Зинедина Зидана с пенальти только подтвердил ее статус. Италия смогла отыграться — неожиданно в роли голеадора выступил жесткий защитник Марко Матерацци.

Дальше ни в основное, ни в дополнительное время никто не смог отличиться, но в овертайме болельщики увидели невероятное. Зидан, отреагировав на провокационную фразу Матерацци, ударил его головой в грудь. Так, легенда французского футбола досрочно покинул поле в последнем (это было известно заранее) матче в карьере.

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Сборная Франции после этого проиграла серию пенальти, и Италия в четвертый раз стала чемпионом мира.

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Зидан на том чемпионате забил три мяча, отдал одну передачу и был назван лучшим игроком турнира. Но вряд ли таким он представлял себе завершение карьеры футболиста.

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Андрей Санталов

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