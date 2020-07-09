14 лет назад Зидан ударил головой Матерацци (видео)
Последний матч Зизу в карьере.
Последний матч Зизу в карьере.
14 лет назад в финале чемпионата мира в Германии давали драму. Сборная Франции считалась явным фаворитом, и гол Зинедина Зидана с пенальти только подтвердил ее статус. Италия смогла отыграться — неожиданно в роли голеадора выступил жесткий защитник Марко Матерацци.
Дальше ни в основное, ни в дополнительное время никто не смог отличиться, но в овертайме болельщики увидели невероятное. Зидан, отреагировав на провокационную фразу Матерацци, ударил его головой в грудь. Так, легенда французского футбола досрочно покинул поле в последнем (это было известно заранее) матче в карьере.
Сборная Франции после этого проиграла серию пенальти, и Италия в четвертый раз стала чемпионом мира.
Зидан на том чемпионате забил три мяча, отдал одну передачу и был назван лучшим игроком турнира. Но вряд ли таким он представлял себе завершение карьеры футболиста.
Андрей Санталов