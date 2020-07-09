14 лет назад Зидан ударил головой Матерацци (видео)

14 лет назад в финале чемпионата мира в Германии давали драму. Сборная Франции считалась явным фаворитом, и гол Зинедина Зидана с пенальти только подтвердил ее статус. Италия смогла отыграться — неожиданно в роли голеадора выступил жесткий защитник Марко Матерацци.



Дальше ни в основное, ни в дополнительное время никто не смог отличиться, но в овертайме болельщики увидели невероятное. Зидан, отреагировав на провокационную фразу Матерацци, ударил его головой в грудь. Так, легенда французского футбола досрочно покинул поле в последнем (это было известно заранее) матче в карьере.