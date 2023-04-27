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15:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Одна из самых красивых пар мирового футбола поделилась полуобнаженными фото

Пара поделилась своими фото.

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Аргентинский нападающий футбольного клуба «ПСЖ» выступающий на правах аренды за турецкий «Галатасарай» Мауро Икарди и его жена модель Ванда Нара поделились откровенными фото в своих соцсетях.

Пара расставалась из-за измен футболиста, но похоже они снова вместе. Ванда забыла все обиды и позволяет публиковать свои фото мужу.

Источник: соцсети

«Не моя вина, что ты мне нравишься. Это твоя вина, что у меня есть все, что я люблю», — написал Мауро под фото.

Икарди увел Ванду Нару с тремя детьми у своего друга и футболиста Макси Лопеса, за что перестал вызываться в сборную Аргентины.

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