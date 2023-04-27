Одна из самых красивых пар мирового футбола поделилась полуобнаженными фото
Пара поделилась своими фото.
Пара поделилась своими фото.
Аргентинский нападающий футбольного клуба «ПСЖ» выступающий на правах аренды за турецкий «Галатасарай» Мауро Икарди и его жена модель Ванда Нара поделились откровенными фото в своих соцсетях.
Пара расставалась из-за измен футболиста, но похоже они снова вместе. Ванда забыла все обиды и позволяет публиковать свои фото мужу.
«Не моя вина, что ты мне нравишься. Это твоя вина, что у меня есть все, что я люблю», — написал Мауро под фото.
Икарди увел Ванду Нару с тремя детьми у своего друга и футболиста Макси Лопеса, за что перестал вызываться в сборную Аргентины.