Одна из самых красивых пар мирового футбола поделилась полуобнаженными фото

Аргентинский нападающий футбольного клуба «ПСЖ» выступающий на правах аренды за турецкий «Галатасарай» Мауро Икарди и его жена модель Ванда Нара поделились откровенными фото в своих соцсетях.

Пара расставалась из-за измен футболиста, но похоже они снова вместе. Ванда забыла все обиды и позволяет публиковать свои фото мужу.

Источник: соцсети

«Не моя вина, что ты мне нравишься. Это твоя вина, что у меня есть все, что я люблю», — написал Мауро под фото.