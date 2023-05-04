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13:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист Джо Коул пытался продать свой Ferrari в обмен на новый контракт

Коул рассказал забавную историю.

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Источник: AFP 2022

Бывший игрок команды «Челси» Джо Коул рассказал, что пытался продать свой Ferrari тренеру Жозе Моуринью в обмен на новый контракт. Но португальский специалист отказался.

«Только один раз в своей карьере я покупал яркую машину. Это была Ferrari 612 Scaglietti, примерно в 2006 году. Я убеждал себя, что должен иметь такую машину, но казалось, что она мне не подходит. Дилер сказал, что мне повезло с покупкой. С моим обычным скептическим взглядом на мир я ему не поверил, но оказалось, что модель была довольно редкой. Когда Жозе увидел машину на парковке в Кобхэме, то предложил купить ее. Я сказал, что с удовольствием сделаю это при условии, что он скажет клубу дать мне новый контракт. К сожалению, мы так и не заключили сделку», — приводит слова Коула The Telegraph.

В итоге Коул выступал за «Челси» до 2010 года.

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