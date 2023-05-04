Футболист Джо Коул пытался продать свой Ferrari в обмен на новый контракт

«Только один раз в своей карьере я покупал яркую машину. Это была Ferrari 612 Scaglietti, примерно в 2006 году. Я убеждал себя, что должен иметь такую машину, но казалось, что она мне не подходит. Дилер сказал, что мне повезло с покупкой. С моим обычным скептическим взглядом на мир я ему не поверил, но оказалось, что модель была довольно редкой. Когда Жозе увидел машину на парковке в Кобхэме, то предложил купить ее. Я сказал, что с удовольствием сделаю это при условии, что он скажет клубу дать мне новый контракт. К сожалению, мы так и не заключили сделку», — приводит слова Коула The Telegraph.