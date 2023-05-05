Американская футболистка попросила уменьшить ей грудь в игре FIFA 23
Нападающая женского футбольного клуба «Энджел Сити» Сидни Леру потребовала у разработчиков уменьшить грудь ее персонажу в футбольном симуляторе FIFA 23.
Нападающая женского футбольного клуба «Энджел Сити» Сидни Леру потребовала у разработчиков уменьшить грудь ее персонажу в футбольном симуляторе FIFA 23.
32-летней футболистке не понравилось, как она выглядит в игре. В частности, ее не устроил размер груди у компьютерной модели ее персонажа.
«Они сделали повязку на голове, косу, татуировку на шее, чрезмерно выщипанные брови и сделали меня с большой грудью. Сделайте мою грудь чуть поменьше и наденьте другую майку», — написала футболистка на своей странице в Twitter.
Также Леру осталась недовольна игровым видео, где ее персонаж празднует забитый мяч.
«Пожалуйста, скажите мне, что я не сканировала своё тело ради этого», — написала Леру.
С 2011 по 2017 год Леру выступала за женскую сборную США по футболу, с которой выиграла Олимпийские игры в 2012 году и чемпионат мира в 2015 году. На ее счету 77 матчей и 35 голов.