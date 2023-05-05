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15:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Американская футболистка попросила уменьшить ей грудь в игре FIFA 23

Нападающая женского футбольного клуба «Энджел Сити» Сидни Леру потребовала у разработчиков уменьшить грудь ее персонажу в футбольном симуляторе FIFA 23.

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Источник: AP 2022

32-летней футболистке не понравилось, как она выглядит в игре. В частности, ее не устроил размер груди у компьютерной модели ее персонажа.

«Они сделали повязку на голове, косу, татуировку на шее, чрезмерно выщипанные брови и сделали меня с большой грудью. Сделайте мою грудь чуть поменьше и наденьте другую майку», — написала футболистка на своей странице в Twitter.

Источник: Скриншот из игры

Также Леру осталась недовольна игровым видео, где ее персонаж празднует забитый мяч.

«Пожалуйста, скажите мне, что я не сканировала своё тело ради этого», — написала Леру.

С 2011 по 2017 год Леру выступала за женскую сборную США по футболу, с которой выиграла Олимпийские игры в 2012 году и чемпионат мира в 2015 году. На ее счету 77 матчей и 35 голов.

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