Американская футболистка попросила уменьшить ей грудь в игре FIFA 23

32-летней футболистке не понравилось, как она выглядит в игре. В частности, ее не устроил размер груди у компьютерной модели ее персонажа.

«Они сделали повязку на голове, косу, татуировку на шее, чрезмерно выщипанные брови и сделали меня с большой грудью. Сделайте мою грудь чуть поменьше и наденьте другую майку», — написала футболистка на своей странице в Twitter.

Источник: Скриншот из игры

Также Леру осталась недовольна игровым видео, где ее персонаж празднует забитый мяч.

«Пожалуйста, скажите мне, что я не сканировала своё тело ради этого», — написала Леру.