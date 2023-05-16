Джорджина поделилась требованиями, которые нужны для отпуска с Роналду и детьми

Джорджина Родригес рассказала, какие требования, они с Криштиану, предъявляют турагенту для поиска места, чтобы провести отпуск с детьми. Во втором сезоне сериала компании Netflix «Я — Джорджина», девушка раскрыла список требований.

«Нужно много комнат и частный бассейн, легкий доступ к причалу для небольшой лодки и участок земли, чтобы гулять и играть с детьми. Такой, чтобы не нужно было покидать виллу, чтобы вывести их на прогулку», — сказала Джорджина.

Тренажерный зал не входит в список требований для Роналду и Родригес, по необходимости они возят с собой некоторые виды тренажеров.

Джорджина также поделилась, что ей было бы некомфортно путешествовать без частного самолета.