Джорджина поделилась требованиями, которые нужны для отпуска с Роналду и детьми
Девушка футболиста поделилась списком требований к турагенту.
Девушка футболиста поделилась списком требований к турагенту.
Джорджина Родригес рассказала, какие требования, они с Криштиану, предъявляют турагенту для поиска места, чтобы провести отпуск с детьми. Во втором сезоне сериала компании Netflix «Я — Джорджина», девушка раскрыла список требований.
«Нужно много комнат и частный бассейн, легкий доступ к причалу для небольшой лодки и участок земли, чтобы гулять и играть с детьми. Такой, чтобы не нужно было покидать виллу, чтобы вывести их на прогулку», — сказала Джорджина.
Тренажерный зал не входит в список требований для Роналду и Родригес, по необходимости они возят с собой некоторые виды тренажеров.
Джорджина также поделилась, что ей было бы некомфортно путешествовать без частного самолета.
«Частный самолет облегчает путешествие. Если бы мне пришлось провести в аэропорту два часа с Криштиану, я бы сошла с ума. В таком случае я бы предпочла не путешествовать», — сказала она.