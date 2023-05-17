Бывшая жена Аршавина втайне от него сменила имя дочери

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин и Юлия Барановская прожили вместе 9 лет в незарегистрированном браке.

У пары трое детей, но лишь совсем недавно Барановская рассказала интересную подробность про рождение первой дочери. Изначально у нее было совсем другое имя.

«Всех троих детей называл их отец. Андрей хотел, чтобы у всех были имена на букву “а”. Арсений, Артем и Алина по его замыслу хорошо звучали с отчеством», — рассказала Юлия.

Но здесь Барановская пошла наперекор Аршавину: «Яна была Алиной две недели, так ее даже в новостях успели назвать. Потом я приехала домой из роддома, открыла словарь имен, прочитала, что значит это имя и сказала: “Нет, она не будет Алиной”. И дочка стала Яной. Было смешно, когда я Артему говорила: “Пойдем купать Яночку”, а он в ответ: “У нас же Алина была. Вы что, ее поменяли?”.

Аршавин ушел из семьи, когда Юлия была беременна третьим ребенком. Футболист долгое время не общался с детьми, Барановская этого не понимала, но старалась не осуждать: «У нас не было трагедии и драмы, и дети не спрашивают, почему он не звонит и не приходит. У них достаточно насыщенная жизнь, они просто не думают об этом. Но у них абсолютно счастливое пятно в жизни — папа. Если папа завтра придет к ним домой, дети его не спросят, где он был, они просто его обнимут, поцелуют, как будто он у нас был вчера».