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13:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Во Франции оставили в силе запрет носить хиджаб во время матчей

Суд оставил в силе решение Федерации футбола Франции (FFF), запрещающее футболисткам носить хиджаб во время матчей.

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Источник: Reuters

Во Франции оставили в силе запрет на ношение хиджаба во время футбольных матчей.

Высший административный суд Франции (Государственный совет) оставил в силе запрет на ношение хиджабов для футболисток. Такое решение суд вынес после обращения группы исповедующих ислам футболисток по делу против Федерации футбола Франции (FFF), которая и ввела этот запрет.

Суд постановил, что запрет является «уместным». «Спортивные федерации могут требовать от своих игроков сохранять нейтральность экипировки во время соревнований», — говорится в решении суда.

Следует отметить, что ФИФА более 10 лет назад отменила аналогичный запрет на ношение хиджаба футболистками.

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