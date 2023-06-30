Во Франции оставили в силе запрет носить хиджаб во время матчей

Во Франции оставили в силе запрет на ношение хиджаба во время футбольных матчей.

Высший административный суд Франции (Государственный совет) оставил в силе запрет на ношение хиджабов для футболисток. Такое решение суд вынес после обращения группы исповедующих ислам футболисток по делу против Федерации футбола Франции (FFF), которая и ввела этот запрет.

Суд постановил, что запрет является «уместным». «Спортивные федерации могут требовать от своих игроков сохранять нейтральность экипировки во время соревнований», — говорится в решении суда.