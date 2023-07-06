Дэвид Бекхэм назвал жену лучшим собутыльником и поздравил с годовщиной
Дэвид и Виктория Бекхэм отпраздновали 24-летие совместной жизни. В честь этого бывший футболист выложил семейное архивное фото в одной из своих соцсетей.
Дэвид и Виктория Бекхэм отпраздновали 24-летие совместной жизни. В честь этого бывший футболист выложил семейное архивное фото в одной из своих соцсетей.
Дэвид добавил подпись к посту:
«В этот день 2.7.99. 24 года и до сих пор. Лучшая жена, мама и лучший собутыльник (большую часть времени). С годовщиной. Люблю тебя так сильно», — написал Бекхэм.
Певица и футболист впервые встретились в 1997 году после матча «Челси» и «Манчестер Юнайтед». С того момента у них начались отношения. Супруги воспитывают четверых детей — сыновей — Бруклина, Ромео и Круза. Самая младшая и единственная дочь пары — Харпер Севен.