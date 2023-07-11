Андрей Ещенко стал руководителем программы развития молодежного футбола «Кубани»

На новой должности Ещенко займется разработкой программ для спортсменов и будет курировать тренировочный процесс молодых футболистов.

«Андрей Олегович будет отвечать за разработку и реализацию программ подготовки футболистов ПФК “Кубань” на разных возрастных этапах, курировать тренировочный процесс молодежных команд и осуществлять методическое сопровождение. Добро пожаловать на новую должность и с возвращением в желто-зеленую семью», — говорится в сообщении на официальной странице краснодарцев в VK.