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16:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Андрей Ещенко стал руководителем программы развития молодежного футбола «Кубани»

Бывший защитник, а затем технический директор академии московского «Спартака» Андрей Ещенко стал руководителем программы развития молодежного футбола в краснодарском клубе «Кубань».

Кубань
Спартак
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Источник: РИА "Новости"

На новой должности Ещенко займется разработкой программ для спортсменов и будет курировать тренировочный процесс молодых футболистов.

«Андрей Олегович будет отвечать за разработку и реализацию программ подготовки футболистов ПФК “Кубань” на разных возрастных этапах, курировать тренировочный процесс молодежных команд и осуществлять методическое сопровождение. Добро пожаловать на новую должность и с возвращением в желто-зеленую семью», — говорится в сообщении на официальной странице краснодарцев в VK.

39-летний Андрей Ещенко играл за «Кубань» в 2014 — 2015 годах. За московский «Спартак» экс-футболист выступал с 2016 по 2022 год.

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