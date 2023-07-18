Экс-вратарь «Зенита» Лунев тренируется со второй командой клуба

«Сейчас тренируюсь с “Зенитом-2” просто для поддержания формы. У меня тут знакомый тренер вратарей, с кем я занимался раньше. Речь про возвращение в “Зенит” не идет.



Будущее? Люди занимаются, а мое дело — тренироваться. Возвращение в Россию? Возможно все, но хотелось бы за рубеж. А там посмотрим, как будет складываться ситуация», — приводит слова Лунева Sport24.