Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Струга
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Хайфа
Хамрун Спартанс
Футбол. Еврокубки
20:00
Флора
Ракув
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Фарул
Футбол. Еврокубки
20:30
Бальцан
Домжале
Футбол. Еврокубки
21:00
БАТЭ
Партизани
Футбол. Еврокубки
21:00
Зриньски
Урарту
Футбол. Еврокубки
21:00
ТНС
Хеккен
Футбол. Еврокубки
22:15
Брейдаблик
Шэмрок Роверс
Все события
Фоторепортажи
16Ферстаппен обошел Сенну благодаря победе в Австрии
21Повелитель Большого шлема
15:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-вратарь «Зенита» Лунев тренируется со второй командой клуба

Бывший вратарь футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунев тренируется со второй командой сине-бело-голубых на базе в Санкт-Петербурге.

Зенит-2
Наверх
Источник: РИА "Новости"

При этом Лунев заявил, речи о возвращении в петербургский клуб не идет.

«Сейчас тренируюсь с “Зенитом-2” просто для поддержания формы. У меня тут знакомый тренер вратарей, с кем я занимался раньше. Речь про возвращение в “Зенит” не идет.

Будущее? Люди занимаются, а мое дело — тренироваться. Возвращение в Россию? Возможно все, но хотелось бы за рубеж. А там посмотрим, как будет складываться ситуация», — приводит слова Лунева Sport24.

Последним клубом 31-летнего Лунева был «Байер», из которого он ушел по окончании сезона в связи с истечением контракта. Лунев перешел в немецкий клуб из «Зенита» в июле 2021 года. В составе сине-бело-голубых вратарь трижды стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Глава оргкомитета ОИ назвал сроки решения по допуску россиян и белорусов
«Зенит» выложил видео со взвешиванием Фернандеса
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь