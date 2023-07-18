Экс-вратарь «Зенита» Лунев тренируется со второй командой клуба
Бывший вратарь футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунев тренируется со второй командой сине-бело-голубых на базе в Санкт-Петербурге.
Бывший вратарь футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунев тренируется со второй командой сине-бело-голубых на базе в Санкт-Петербурге.
При этом Лунев заявил, речи о возвращении в петербургский клуб не идет.
«Сейчас тренируюсь с “Зенитом-2” просто для поддержания формы. У меня тут знакомый тренер вратарей, с кем я занимался раньше. Речь про возвращение в “Зенит” не идет.
Будущее? Люди занимаются, а мое дело — тренироваться. Возвращение в Россию? Возможно все, но хотелось бы за рубеж. А там посмотрим, как будет складываться ситуация», — приводит слова Лунева Sport24.
Последним клубом 31-летнего Лунева был «Байер», из которого он ушел по окончании сезона в связи с истечением контракта. Лунев перешел в немецкий клуб из «Зенита» в июле 2021 года. В составе сине-бело-голубых вратарь трижды стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.