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«Ты просто космос, Стас»: Станиславу Черчесову — 60!

2 сентября празднует юбилей один из лучших отечественных вратарей 1990-х годов, а сейчас — один самых ярких российских футбольных тренеров Станислав Черчесов. Под руководством Черчесова сборная России добилась наилучшего результата в своей современной истории — вышла в четвертьфинал Чемпионата мира. Мы расскажем о его невероятной игровой и тренерской карьере.

Россия
Спартак
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Ференцварош
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Источник: РИА "Новости"

Начало карьеры

Станислав Черчесов родился в городе Алагир в Северной Осетии 2 сентября 1963 года. Станислав Саламович — младший из пятерых детей и единственный мальчик. Рано определившись с любимым спортом, Черчесов не сразу занял место в воротах, ребенком часто играя в нападении. Окончательно выбор в пользу вратарской позиции был сделан в 14 лет.

Черчесова приметили в главной республиканской команде — «Спартак» (Орджоникидзе), выступавший в Первой и Второй лиге союзного чемпионата. Дебютировав за клуб в 18 лет и показывая уверенную, стабильную игру, молодой вратарь приковал к себе внимание главного «Спартака» страны. В 1984 году Черчесов получил приглашение в московский клуб, где стал дублером Рината Дасаева. Дасаев был основным вратарем не только в клубе, но и в сборной, поэтому игрового времени у молодого голкипера было немного. В редкие моменты выхода на поле не всегда удавалось проявить себя должным образом. Сам Черчесов называл одним из самых памятных матчей проигрыш «Жальгирису» в чемпионате СССР в 1987 году со счетом 2:5, где он стал виновником почти всех голов. На следующий сезон набираться опыта вратарь был отправлен в московский «Локомотив», который под руководством еще одного знакового человека для российского футбола — Юрия Семина — занял второе место в Первой лиге и добился права играть в сильнейшем дивизионе страны. Черчесову удалось стать основным вратарем «железнодорожников» и помог занять «Локомотиву» высокое для выходца из Первой лиги седьмое место.

Основной вратарь «Спартака»

«Спартак» пристально наблюдал за успехами своего вратаря. Черчесову предстояло вернуться в клуб, причем уже основным вратарем команды. Осенью того же 1988 года Ринат Дасаев отправился пробовать свои силы в Западной Европе — первого номера сборной СССР купила «Севилья». В новый сезон 1989 года «красно-белые» вступали с новым тренером. В предыдущем сезоне «Спартак» занял в чемпионате довольно высокое четвертое место, но накопившееся напряжение внутри коллектива стало причиной окончания более чем десятилетней эпохи Константина Бескова. Новым наставником команды стал 35-летний Олег Романцев, выходец из Первой лиги, где он возглавлял тот самый «Спартак» (Орджоникидзе). Таким образом осетинский клуб связал нового главного тренера и нового основного вратаря команды.

«Спартак» с ходу стал чемпионом СССР, при этом пропустив меньше всех в чемпионате. А Черчесов с 17 сухими матчами был признан лучшим вратарем страны. С этого момента Черчесов — безговорочный первый номер «красно-белых». Еще дважды признавался лучшим вратарем чемпионата. Уверенная игра голкипера помогла команде успешно выступить в двух еврокубковых кампаниях, где «красно-белые» доходили до стадии полуфинала: Кубок чемпионов 1990/91 и Кубок обладателей кубков 1992/93. Увы, оба раза «Спартаку» так и не удавалось пробиться в еврокубковый финал. В первом случае уступили французскому «Марселю», во втором — упустили преимущество после домашней победы над бельгийским «Антверпеном».

Станислав Черчесов в 1991 году | Источник: РИА "Новости"

После распада Советского Союза «Спартак» стал доминировать и в национальном чемпионате. Черчесов помог завоевать команде два первых золота Чемпионата России.

Европейский период карьеры и ее завершение

В этот момент все сильнейшие футболисты страны отправлялись искать футбольного счастья на Запад. Не стал исключением и Черчесов, продолживший карьеру в Германии, в клубе со знакомым названием — из «Спартака» вратарь отправился в «Динамо» (Дрезден). Несмотря на то, что по итогам сезона Динамо заняло лишь 13-t место в чемпионате, болельщики признали российского вратаря лучшим игроком команды. Как признавался сам Черчесов, выступления в Бундеслиге, в клубе, который борется за выживание, помогли ему в оттачивании профессионального вратарского почерка — мгновенном принятие решения и минимизации ошибок. По итогам следующего сезона дрезденский клуб, увы, вылетел во вторую бундеслигу, после чего Черчесов принял решение вернуться в «Спартак». Чемпионом России в том сезоне стать не удалось — триумфатором стал родной клуб голкипера, который на тот момент назывался «Спартак-Алания». Зато удалось проявить себя в еврокубках. На групповом турнире Лиги чемпионов 1995/96 «красно-белые» выиграли все 6 матчей. Черчесов был одним из лидеров команды, поэтому нет ничего удивительного, что вратаря вновь позвали в западный клуб. Знание немецкого языка стало прекрасным подспорьем в иннсбрукском «Тироле». Черчесов стал лидером и капитаном клуба, трижды добивался победы в Чемпионате Австрии.

Черчесов в матче за "Спартак" в 2002 году | Источник: РИА "Новости"

Но завершать карьеру Черчесов хотел именно в «Спартаке». Недаром в одном из своих интервью тренер подчеркивает, что несмотря на периоды выступлений за другие клубы всегда считал себя в первую очередь «спартаковцем».

В августе 2002 года Черчесов в третий раз вернулся в «Спартак» и в конце года завершил карьеру футболиста. Всего за московский клуб вратарь провёл 200 матчей, в которых пропустил 160 голов.

Тренерская карьера Черчесова

Черчесов провел восемь сезонов в немецкоязычных чемпионатах, поэтому нет ничего удивительного, что тренерская карьера специалиста началась в Австрии. Попробовав свои силы в скромном «Куфштайне», Черчесов принял приглашения клуба «Ваккер-Тироль». Дело в том, что в 2002 году «Тироль», который был сильнейшим клубом страны на рубеже веков, прекратил свое существование. «Ваккер-Тироль» имел куда более скромные возможности в сравнении с бывшим клубом Черчесова. Шестое место, добытое командой в сезоне 2004/05 под руководством российского специалиста — лучший результат в Австрийской Бундеслиге.

Станислав Черчесов - главный тренер московского "Спартака" | Источник: РИА "Новости"

Успехи в Австрии привели к тому, что Черчесов в очередной раз (и пока последний) вернулся в московский «Спартак». «Красно-белые» до последнего тура боролись с «Зенитом» за золотые медали, но в итоге остались на втором месте. Черчесов стал самым статистически успешным тренером команды среди занимавших этот пост после Олега Романцева. К сожалению, уже в следующем сезоне совместная история тренера и клуба подошла к концу. После того как в августе 2008 года «Спартак» принципиальный матч киевскому «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов со счётом 1:4, тренер был освобожден со своего поста.

Черчесов всегда был востребован как специалист. После неудачного сезона в Сочи (инвесторы разочаровались в «Жемчужине», и команда была вынуждена прекратить свое существование) тренер возглавил грозненский «Терек», с которым занял восьмое место — самое высокое в чемпионате России в истории клуба на тот момент. Затем был короткий период в пермском «Амкаре» и приход в московское «Динамо». При Черчесове клуб дважды занимал четвертое место, показывал яркий футбол. В Лиге Европы, где «Динамо» дошло до ⅛ финала, при этом на групповом этапе было одержано 6 побед из шести.

Вероятно, именно успехи в еврокубках стали причиной возникновения интереса к Черчесову со стороны варшавской «Легии». В Польше Черчесов с первого сезона стал триумфатором — «Легия» в 2016 году выиграла и чемпионат, и кубок страны.

Черчесов празднует с "Легией" победу в чемпионате Польши | Источник: РИА "Новости"

Польский успех пришелся очень вовремя. Летом 2016 года сборная России осталась без главного тренера — после проваленного Чемпионата Европы был отправлен в отставку Леонид Слуцкий. Выбор пал на Черчесова, который имел и опыт выступлений за сборную будучи игроком, и на тот момент имел немалый тренерский опыт, включая работу в чемпионатах Австрии и Польши.

Черчесов во время матча ЧМ-2018 | Источник: РИА "Новости"

Впрочем, подобное решение многие восприняли скептически. Не придавали уверенности результаты и игра сборной в товарищеских матчах. В первую очередь запоминались и ставились в укор специалисту резкие выпады Черчесова в адрес журналистов. Все изменил Чемпионат мира 2018 года. На домашнем турнире Станиславу Саламовичу и сборной удалось удивить болельщиков.

После уверенного выхода из группы (памятный разгром Саудовской Аравии 5:0 в матче-открытии и победа над Египтом) сборная России попала на Испанию, в составе которого был ряд футболистов, еще недавно побеждавших на чемпионатах Европы и мира. Сборной удалось выстоять и победить в серии пенальти. Серией одиннадцатиметровых закончился и четвертьфинальный поединок с Хорватией. Увы, сборной России в не повезло. Однако в целом сборная добилась впечатляющего результата. После турнира Черчесов попал в число претендентов на приз лучшему тренеру года по версии ФИФА.

Игроки сборной России в накладных усах готовятся поздравлять Черчесова с днем рождения | Источник: РИА "Новости"

К сожалению, в дальнейшем не удалось закрепить успехи. На следующем крупном турнире — прошедшем в 2021 году Чемпионате Европы сборная России разгромно уступила в двух матчах (со счетом 0:3 Бельгии и 1:4 — Дании) и не смогла выйти из группы. Итогом стала отставка Черчесова.

Однако Черчесов ни разу долго не оставался без работы. В том же 2021 году российского специалиста пригласил венгерский топ-клуб. С «Ференцварошем» Черчесов не только дважды выиграл чемпионат страны, но и впервые за 47 лет вывел клуб в весеннюю стадию еврокубков. «Ференцварош» выиграл группу Лиги Европы, играя с такими клубами как «Трабзонспор», «Монако» и «Црвена Звезда».

Источник: РИА "Новости"

К сожалению, летом 2023 году «Ференцварош» споткнулся на европейской арене. В квалификационном раунде Лиги чемпионов венгерский чемпион уступил скромному «Клаксвику» из Фарерских островов.

Черчесов вновь остался без клуба. Однако вся тренерская карьера специалиста говорит о том, что в скором времени он наверняка получит новое приглашение из Европы или России.

Роман Заставин

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