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15:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрока «Галатасарая» отстранили за заказанный после игры фастфуд

Полузащитник «Галатасарая» Танги Ндомбеле исключен из состава команды из‑за проблем с лишним весом. Об этом сообщает Fotospor.

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Источник: AFP 2023

По информации источника, после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (1:3) 26-летний француз заказал в свой гостиничный номер бургер, картошку-фри и колу. Арендованный у «Тоттенхэма» футболист был выведен из состава команды.

Отмечается, что Ндомбеле не впервые заказывает еду подобного рода в позднее время. Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук заявил, что Ндомбеле не вернется в состав, пока не сбросит вес до 75 кг. На данный момент вес игрока составляет около 82 кг.

Ндомбеле перешел в «Галатасарай» минувшим летом на правах аренды. За турецкую команду француз провел семь матчей и не отметился результативными действиями. Для Ндомбеле это уже третья аренда за полтора года — ранее он играл в «Лионе» и «Наполи».

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