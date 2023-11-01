Игрока «Галатасарая» отстранили за заказанный после игры фастфуд

По информации источника, после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (1:3) 26-летний француз заказал в свой гостиничный номер бургер, картошку-фри и колу. Арендованный у «Тоттенхэма» футболист был выведен из состава команды.

Отмечается, что Ндомбеле не впервые заказывает еду подобного рода в позднее время. Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук заявил, что Ндомбеле не вернется в состав, пока не сбросит вес до 75 кг. На данный момент вес игрока составляет около 82 кг.