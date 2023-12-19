В России создали медиафутбольную команду из африканцев
В российском медийном футболе появилась команда AFRUS, состоящая преимущественно из африканских игроков. Об этом сообщает телеграм-канал клуба.
В российском медийном футболе появилась команда AFRUS, состоящая преимущественно из африканских игроков. Об этом сообщает телеграм-канал клуба.
Команда создана при поддержке информационного агентства «Африканская инициатива» и ставит перед собой цель выступить в новом сезоне Медиалиги. В создании AFRUS принял участие бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий.
«Проект амбициозный и интересный, но для достижения всех целей надо наладить множество процессов», — сказал Непомнящий.
В телеграм-канале клуба отмечается, что 80-летний специалист является идейным вдохновителем AFRUS. В ближайшее время медиафутбольная команда планирует объявить имя первого главного тренера.