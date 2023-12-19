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09:52 (мск), источник: Sportmail.ru

В России создали медиафутбольную команду из африканцев

В российском медийном футболе появилась команда AFRUS, состоящая преимущественно из африканских игроков. Об этом сообщает телеграм-канал клуба.

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Источник: https://t.me/fc_afrus

Команда создана при поддержке информационного агентства «Африканская инициатива» и ставит перед собой цель выступить в новом сезоне Медиалиги. В создании AFRUS принял участие бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий.

«Проект амбициозный и интересный, но для достижения всех целей надо наладить множество процессов», — сказал Непомнящий.

В телеграм-канале клуба отмечается, что 80-летний специалист является идейным вдохновителем AFRUS. В ближайшее время медиафутбольная команда планирует объявить имя первого главного тренера.

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