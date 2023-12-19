СМИ: Федор Чалов может перейти в «Марсель»

Как сообщает в соцсетях La Tribune Olympienne, российский футболист Федор Чалов является одним из двух кандидатов на усиление атакующей линии провансальского клуба. Помимо Чалова, «Марсель» рассматривает Артура Кабрала из «Бенфики». По данным источника, агентство, которое ведет дела Федора, имеет хорошие отношения с руководством «Марселя», этот факт также может сыграть на руку сторонам в переговорном процессе.

25-летний Чалов забил за ЦСКА в чемпионатах России 72 мяча в 186 матчах. Нападающий имеет опыт выступлений в европейском чемпионате — с февраля по июль 2022 года Чалов выступал на правах аренды за «Базель». В швейцарской Суперлиги форвард провел 14 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

«Марсель» — девятикратный чемпион Франции. В 1993 году клуб стал победителем первого розыгрыша Лиги чемпионов, в финале переиграв «Милан». В нынешнем сезоне Лиги 1 «Марсель» после 16 туров идет на 6-м месте, уступая лидирующему «ПСЖ» 11 очков.

Турецкое издание Taka Gazete сообщало об интересе к российскому форварду со стороны «Трабзонспора».