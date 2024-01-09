Бывший игрок «ПСЖ» Лавесси помещен в психиатрическую больницу
Бывший нападающий «ПСЖ», «Наполи» и сборной Аргентины Эсекьель Лавесси помещен в психиатрическую больницу из-за проблем с употреблением запрещенных веществ.
Бывший нападающий «ПСЖ», «Наполи» и сборной Аргентины Эсекьель Лавесси помещен в психиатрическую больницу из-за проблем с употреблением запрещенных веществ.
Как сообщает Marca, семья Эсекьеля Лавесси подтвердила факт наличия у футболиста проблем с психотропными препаратами.
Также появились подробности семейной ссоры игрока, произошедшей в декабре, в результате которой он сломал ключицу.
«Внезапно Лавесси очень сильно занервничал. Он начал слышать голоса в голове и подумал, что его преследуют, и он очень испугался. Из-за этого ему стало настолько плохо, что Эсекьель схватил ножницы и попытался причинить себе вред с помощью них. Его брат пытался успокоить его. У него не было ссоры с братом. Брат пытался урегулировать эту ситуацию, но в результате Лавесси получил перелом ключицы», — приводит Marca слова аргентинского журналиста Эстефи Берарди.
38-летний Лавесси завершил карьеру в 2019 году, будучи игроком китайского клуба «Хэбэй Чайна Форчун». Воспитанник «Эстудиантеса» в Европе известен выступлениями за «Наполи» и «ПСЖ». В активе Лавесси 51 матч за сборную Аргентины и 9 забитых мячей.