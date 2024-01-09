Бывший игрок «ПСЖ» Лавесси помещен в психиатрическую больницу

«Внезапно Лавесси очень сильно занервничал. Он начал слышать голоса в голове и подумал, что его преследуют, и он очень испугался. Из-за этого ему стало настолько плохо, что Эсекьель схватил ножницы и попытался причинить себе вред с помощью них. Его брат пытался успокоить его. У него не было ссоры с братом. Брат пытался урегулировать эту ситуацию, но в результате Лавесси получил перелом ключицы», — приводит Marca слова аргентинского журналиста Эстефи Берарди.