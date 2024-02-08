Глава УЕФА сравнил Суперлигу с яблоком Белоснежки

Чеферин выступил с речью на конгрессе УЕФА, который в эти минут проходит в Париже.

"Футбол — одна из немногих вещей, в которых Европа преуспевает. Мы должны гордиться тем, что успех основан на единой модели, на солидарности, на повышении и понижении в классе. Мы должны защищать эту модель. Не только УЕФА, но и мы все. Есть те, кто пытается ее растоптать — они притворяются спасителями, когда на самом деле роют могилы. Они хищники. Они формируют замкнутый круг. Они ничего не знают о свободе выражения мнений. Футбол — один из символов Европы. Только единство может спасти нас.

Кажется, что в Евросоюзе есть только один действующий закон — рынок. Не каждый может купить футбол. Это не то, чего мы хотим, без единства нет будущего. Есть те, кто хочет расколоть нас разговорами о свободном рынке, чтобы продолжать наращивать свое эго, деньги и влияние. Мы поддерживаем баланс, каждый клуб может участвовать в том соревновании, в котором захочет. Они планируют, исходя из своего желания заработать больше денег, власти и престижа. Из жадности и чувства превосходства. Они всегда хотят больше, хотят быть выше. Суперлига — это как яблоко Белоснежки.

Мечты и спортивные заслуги не купишь. Нельзя купить историю. У нас 70 лет истории, но впереди еще много. Со следующего сезона будет запущен новый формат еврокубков. Больше матчей, больше равенства, больше денег. У нас было 70 лет захватывающей истории, и впереди еще больше", — сказал Чеферин.

Впервые о создании Суперлиги было объявлено в апреле 2021 года. Первыми членами организации стали 12 европейских топ-клубов. ФИФА и УЕФА выступили с жесткой критикой идеи нового турнира и пригрозили клубам-участникам серьезными санкциями.

В декабре 2023 года Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания нового турнира. Однако под давлением национальных федераций большинство клубов публично отказалось от участия в проекте. На данный момент идею Суперлиги активно поддерживают только «Барселона» и мадридский «Реал».