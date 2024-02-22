ПАОК вылетел из Кубка Греции. Оздоев не забил пенальти

В первом полуфинальном матче на своем поле ПАОК уступил со счетом 0:1, а во втором смог победить (2:1). Гости забили первый мяч в основное время и второй в овертайме. ПАОК вел в счете 2:0 и пропустил гол лишь на 9-й добавленной к овертайму минуте. Таким образом общий счет в двух матчах — 2:2. В серии послематчевых пенальти точнее были футболисты «Панатинаикоса» (6:5).