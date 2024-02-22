ПАОК вылетел из Кубка Греции. Оздоев не забил пенальти
ПАОК на выезде проиграл «Панатинаикосу» в ответном полуфинале Кубка Греции. Российский полузащитник Оздоев не реализовал послематчевый пенальти.
ПАОК на выезде проиграл «Панатинаикосу» в ответном полуфинале Кубка Греции. Российский полузащитник Оздоев не реализовал послематчевый пенальти.
В первом полуфинальном матче на своем поле ПАОК уступил со счетом 0:1, а во втором смог победить (2:1). Гости забили первый мяч в основное время и второй в овертайме. ПАОК вел в счете 2:0 и пропустил гол лишь на 9-й добавленной к овертайму минуте. Таким образом общий счет в двух матчах — 2:2. В серии послематчевых пенальти точнее были футболисты «Панатинаикоса» (6:5).
Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел на замену на 73-й минуте. В начале дополнительного времени он получил желтую карточку, а позднее не смог реализовать послематчевый пенальти.
В финале Кубка Греции «Панатинаикос» сыграет с победителем матчей между командами «Арис Салоники» и «Панетоликос».
31-летний Оздоев перешел в ПАОК в августе 2023 года. Соглашение с футболистом, ранее выступавшим за турецкий «Фатих Карагюмрюк», рассчитано до 30 июня 2025 года.