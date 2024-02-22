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17:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Андрей Аршавин: в FIFA не играл, только в футбольный менеджер

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин рассказал о своем опыте игры в виртуальный футбол. Об этом сообщает «Чемпионат».

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Источник: РИА "Новости"

Именитый российский футболист посетил церемонию открытия «Игр будущего», которая накануне прошла в Казани.

«Я в симулятор не играл, только в менеджер, где нажимаешь одну кнопку, и результат сразу показывает. Поэтому, естественно, необычно. Плюс результаты складываются, ты можешь быть плохим на поле, но хорошим в виртуальной игре, это даёт тебе преимущество. Мне просто интересно и любопытно посмотреть, как это будет», — сказал Аршавин.

Ранее сообщалось, что Аршавин лично обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением создать российский аналог футбольного симулятора FIFA, чтобы сохранить молодого поколения к футболу.

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Андрей Аршавин: в FIFA не играл, только в футбольный менеджер
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