Андрей Аршавин: в FIFA не играл, только в футбольный менеджер
Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин рассказал о своем опыте игры в виртуальный футбол. Об этом сообщает «Чемпионат».
Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин рассказал о своем опыте игры в виртуальный футбол. Об этом сообщает «Чемпионат».
Именитый российский футболист посетил церемонию открытия «Игр будущего», которая накануне прошла в Казани.
«Я в симулятор не играл, только в менеджер, где нажимаешь одну кнопку, и результат сразу показывает. Поэтому, естественно, необычно. Плюс результаты складываются, ты можешь быть плохим на поле, но хорошим в виртуальной игре, это даёт тебе преимущество. Мне просто интересно и любопытно посмотреть, как это будет», — сказал Аршавин.
Ранее сообщалось, что Аршавин лично обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением создать российский аналог футбольного симулятора FIFA, чтобы сохранить молодого поколения к футболу.