Андрей Аршавин: в FIFA не играл, только в футбольный менеджер

«Я в симулятор не играл, только в менеджер, где нажимаешь одну кнопку, и результат сразу показывает. Поэтому, естественно, необычно. Плюс результаты складываются, ты можешь быть плохим на поле, но хорошим в виртуальной игре, это даёт тебе преимущество. Мне просто интересно и любопытно посмотреть, как это будет», — сказал Аршавин.