Одна из лучших футболисток мира предстанет перед судом за расизм

Как сообщает The Guardian, 30-летняя Сэм Керр не признала свою вину на прошедших 4 марта предварительных слушаниях. Суд по ее делу состоится в феврале 2025 года. Максимальное наказание, которое может грозить Керр, — 26 недель тюремного заключения.

Инцидент произошел еще в январе 2023 года. У футболистки возник конфликт по поводу стоимости поездки в такси, на вызов приехал полицейский, которого Керр в итоге оскорбила.

Керр входила в первую тройку на голосованиях по кандидаткам на женский «Золотой мяч» в 2021, 2022 и 2023 годах, а также на звание лучшей футболистки ФИФА в 2021 году. Она единственная футболистка, выигравшая «Золотую бутсу» в трех разных лигах и на трех разных континентах: в Австралии, США и Англии.

Футболистка перешла в «Челси» в середине сезона 2019/20 и забила за команду 99 голов в 128 матчах. С «синими» Керр выиграла четыре чемпионата Англии подряд.

На коронации Карла III в Вестминстерском аббатстве в мае 2023 года Сэм Керр несла флаг Австралии.