В Химках остановили футбольный турнир после массовой драки

Инцидент произошел 21 февраля после матча турнира 8×8 между командами Е. В. В. А. и The Ones (6:2). В драке также приняли участие около 30 болельщиков проигравшей команды. Отмечается, что в ходе столкновения звучали и оскорбления национального характера.

«После драки обе команды были дисквалифицированы и не принимают участия в чемпионате и Зимнем кубке ХФЛ, правоохранительные органы ведут разбирательство. Факт налицо, была массовая драка с обеих сторон, в которой приняли участие пять-десять болельщиков одной из команд. Один судья, конечно, не смог их разнять. Обе команды молодые, горячие, озорные, возраст ребят — 19−25 лет.



Мы не судьи в том плане, чтобы однозначно утверждать, кто кого первым зацепил. Во время игры драки не было, все началось после свистка. Видимо, кто-то кому-то что-то сказал, кто-то ответил, они сцепились, подбежали другие игроки и болельщики», — сообщил организатор и руководитель лиги Андрей Пиварчук.