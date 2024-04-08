РФС отстранил от игр пятерых футболистов за ставки на матчи
Арбитр из Московской области отстранен от футбола на десять лет.
Арбитр из Московской области отстранен от футбола на десять лет.
Как сообщает ТАСС, комитет по этике Российского футбольного союза отстранил пятерых игроков клуба «Квант» из Обнинска (Калужская область), выступающего во Второй лиге дивизиона «Б».
«В марте произошли новые отстранения от футбола за ставки, на этот раз в поле зрения комитета по этике РФС в связи с нарушением регламента попали пять игроков команды Второй лиги “Квант” и один судья. Стоит заметить, что комитет по этике впервые отстранил сразу пятерых футболистов одной команды, в этой истории очень примечательными стали случаи Магомеда Исаева и Армена Авагяна. Исаев “отличился” солидным оборотом ставок, а именно более 7 миллионов рублей за два года. Чаще всего он ставил на игры ночных лиг, процент выигрыша на них был намного выше среднего», — заявил председатель комитета по этике Андрей Стукалов.
«Авагян сделал более 10 ставок на матч своей команды. Он отказался сотрудничать с РФС. Что касается арбитра из Московской области Вячеслава Булая, то его ставочный оборот превысил 5 миллионов рублей. Судья отказался сотрудничать с РФС, в итоге получив 10 лет отстранения от футбола», — добавил Стукалов.
Соревнования в дивизионе «Б» Второй лиги проводятся по системе весна — осень. Новый чемпионат стартовал 30 марта.