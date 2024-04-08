РФС отстранил от игр пятерых футболистов за ставки на матчи

«В марте произошли новые отстранения от футбола за ставки, на этот раз в поле зрения комитета по этике РФС в связи с нарушением регламента попали пять игроков команды Второй лиги “Квант” и один судья. Стоит заметить, что комитет по этике впервые отстранил сразу пятерых футболистов одной команды, в этой истории очень примечательными стали случаи Магомеда Исаева и Армена Авагяна. Исаев “отличился” солидным оборотом ставок, а именно более 7 миллионов рублей за два года. Чаще всего он ставил на игры ночных лиг, процент выигрыша на них был намного выше среднего», — заявил председатель комитета по этике Андрей Стукалов.