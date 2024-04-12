Фанат после игры отхлестал плетью нападающего «Аль-Иттихада»

После завершения матча болельщик на трибуне начал оскорблять Абдерразака Хамдаллу, после чего форвард облил фаната водой. Затем фанат дважды ударил футболиста плетью.



Хамдалла выступает за «Аль-Иттихад» с января 2022 года. Хамдалла является лучшим бомбардиром клуба. В текущем сезоне на его счету 27 голов в 35 матчах во всех турнирах. В его активе семь забитых мячей в 25 матчах за сборную Марокко.

В составе «Аль-Хиляля» дубль в финале записал на свой счет бывший футболист «Зенита» Малком, которого саудовский клуб купил летом прошлого гола за 60 миллионов евро. Бразилец с российским паспортом забил 23 гола в РПЛ в сезоне-2022/23 и был признан лучшим футболистом.

«Аль-Хиляль» в четвертый раз стал обладателем Суперкубка Саудовской Аравии, что является лучшим результатом турнира. Кроме того, «Аль-Хиляль» одержал 34-ю победу подряд во всех официальных матчах сезона и продлил беспроигрышную серию до 42 матчей.

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Иттихад» в финальном матче Суперкубка Саудовской Аравии. Встреча в Абу-Даби завершилась со счетом 4:1. Единственный мяч в составе проигравшей команды забил нападающий сборной Марокко Абдерразак Хамдалла.