Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Аугсбург
Унион Б
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Салернитана
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Сельта
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Ланс
Футбол. Еврокубки
11.04
Астон Вилла
Лилль
21
Футбол. Еврокубки
11.04
Брюгге
ПАОК
10
Все события
11:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Фанат после игры отхлестал плетью нападающего «Аль-Иттихада»

Инцидент произошел после финального матча Суперкубок Саудовской Аравии.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Иттихад» в финальном матче Суперкубка Саудовской Аравии. Встреча в Абу-Даби завершилась со счетом 4:1. Единственный мяч в составе проигравшей команды забил нападающий сборной Марокко Абдерразак Хамдалла.
После завершения матча болельщик на трибуне начал оскорблять Абдерразака Хамдаллу, после чего форвард облил фаната водой. Затем фанат дважды ударил футболиста плетью.

Хамдалла выступает за «Аль-Иттихад» с января 2022 года. Хамдалла является лучшим бомбардиром клуба. В текущем сезоне на его счету 27 голов в 35 матчах во всех турнирах. В его активе семь забитых мячей в 25 матчах за сборную Марокко.
В составе «Аль-Хиляля» дубль в финале записал на свой счет бывший футболист «Зенита» Малком, которого саудовский клуб купил летом прошлого гола за 60 миллионов евро. Бразилец с российским паспортом забил 23 гола в РПЛ в сезоне-2022/23 и был признан лучшим футболистом.
«Аль-Хиляль» в четвертый раз стал обладателем Суперкубка Саудовской Аравии, что является лучшим результатом турнира. Кроме того, «Аль-Хиляль» одержал 34-ю победу подряд во всех официальных матчах сезона и продлил беспроигрышную серию до 42 матчей.

Читайте также от «Спорт Mail.ru»
В допинг-пробе вратаря сборной Швейцарии обнаружен метамфетамин
На 27-ю ракетку мира напали, сняв часы стоимостью €300 тыс
Царукян и Оливейра провели битву взглядов перед UFC 300: видео
Глава UFC объявил о рекордных бонусах на турнире в Лас-Вегасе
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь