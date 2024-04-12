Фанат после игры отхлестал плетью нападающего «Аль-Иттихада»

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Иттихад» в финальном матче Суперкубка Саудовской Аравии. Встреча в Абу-Даби завершилась со счетом 4:1. Единственный мяч в составе проигравшей команды забил нападающий сборной Марокко Абдерразак Хамдалла.
После завершения матча болельщик на трибуне начал оскорблять Абдерразака Хамдаллу, после чего форвард облил фаната водой. Затем фанат дважды ударил футболиста плетью.
Хамдалла выступает за «Аль-Иттихад» с января 2022 года. Хамдалла является лучшим бомбардиром клуба. В текущем сезоне на его счету 27 голов в 35 матчах во всех турнирах. В его активе семь забитых мячей в 25 матчах за сборную Марокко.
В составе «Аль-Хиляля» дубль в финале записал на свой счет бывший футболист «Зенита» Малком, которого саудовский клуб купил летом прошлого гола за 60 миллионов евро. Бразилец с российским паспортом забил 23 гола в РПЛ в сезоне-2022/23 и был признан лучшим футболистом.
«Аль-Хиляль» в четвертый раз стал обладателем Суперкубка Саудовской Аравии, что является лучшим результатом турнира. Кроме того, «Аль-Хиляль» одержал 34-ю победу подряд во всех официальных матчах сезона и продлил беспроигрышную серию до 42 матчей.