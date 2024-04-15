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14:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Эдин Джеко подвергся нападкам со стороны фанатов «Олимпиакоса»

Нападающий «Фенербахче» Эдин Джеко после первого матча ¼ финала Лиги конференций против «Олимпиакоса» (3:2) столкнулся с травлей со стороны греческих болельщиков. Об этом сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу.

Источник: AP 2023

Фанаты «Олимпиакоса» решили выразить свой гнев весьма необычным образом. Они накрутили негативные отзывы ресторану Джеко в хорватском курортном городе Дубровник. В ответ на это фанаты «Фенербахче» произвели ответную накрутку положительных отзывов. Теперь заведение Ezza Steak & Cocktail Bar занимает второе место на сайте TripAdvisor в списке лучших ресторанов Дубровника.

В первой встрече 38-летний Джеко провел на поле все 90 минут и не смог отличиться результативными действиями. Ответная встреча пройдет в четверг, 18 апреля, в Стамбуле.

Джеко перешел в «Фенербахче» летом прошлого года из «Интера» в качестве свободного агента. В этом сезоне босниец провел за турецкий клуб 40 матчей, в которых забил 24 мяча и сделал девять результативных передач. Джеко является лучшим бомбардиром чемпионата Турции, на один мяч опережая нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди.

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