Эдин Джеко подвергся нападкам со стороны фанатов «Олимпиакоса»

Фанаты «Олимпиакоса» решили выразить свой гнев весьма необычным образом. Они накрутили негативные отзывы ресторану Джеко в хорватском курортном городе Дубровник. В ответ на это фанаты «Фенербахче» произвели ответную накрутку положительных отзывов. Теперь заведение Ezza Steak & Cocktail Bar занимает второе место на сайте TripAdvisor в списке лучших ресторанов Дубровника.

В первой встрече 38-летний Джеко провел на поле все 90 минут и не смог отличиться результативными действиями. Ответная встреча пройдет в четверг, 18 апреля, в Стамбуле.