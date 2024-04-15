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16:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси встретился с MVP Супербоула Махоумсом: видео

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси перед матчем регулярного чемпионата МЛС против «Спортинг Канзас-Сити» (3:2) встретился с трехкратным MVP Супербоула Патриком Махоумсом.

Незадолго до начала матча звездные игроки встретились в подтрибунном помещении и обменялись рукопожатиями, после чего Махоумс пожелал аргентинцу хорошей игры.

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Месси оформил в этой встрече гол и результативную передачу, благодаря чему «Интер Майами» смог прервать свою безвыигрышную серию из пяти матчей. Махоумс наблюдал за игрой с трибун.

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Приезд Месси в Канзас-Сити вызвал небывалый ажиотаж в городе, из-за чего «Спортинг» был вынужден перенести встречу на стадион «Эрроухед», где свои домашние матчи проводит местная команда по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс».

Махоумс является квотербеком «Чифс» и за последние пять лет трижды приводил команду к чемпионскому титулу в НФЛ (2019, 2022, 2023). Все три раза он признавался самым ценным игроком финального матча сезона. Летом 2021 года Махоумс стал миноритарным владельцем «Спортинг Канзас-Сити».

По итогам 2022 года Махоумс обошел Месси в борьбе за награду лучшему спортсмену по версии американского спортивного телеканала ESPN.

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