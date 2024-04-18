Шевченко хочет проверять украинских арбитров на детекторе лжи

Бывший нападающий киевского «Динамо», «Милана» и «Челси», а ныне — глава УАФ Андрей Шевченко хочет внедрить систему проверки судей при помощи детектора лжи.

«Мы рассматриваем полиграф как возможность получить больше информации и понять, с какими судьями нам действительно можно работать», — приводит слова Шевченко The Athletic.

Андрей Шевченко возглавил Украинскую ассоциацию футбола в конце января 2024 года. Украинские футбольные чиновники единогласно поддержали назначение Андрея, который был единственным кандидатом на вакантный пост президента УАФ. Предыдущим президентом УАФ был Андрей Павелко, который на момент выборов находился в СИЗО из-за подозрений по хищению средств во время строительства футбольных полей. Шевченко стал шестым президентом в истории Украинской ассоциации футбола. Ранее Украинскую ассоциацию футбола возглавляли Виктор Банников, Валерий Пустовойтенко, Григорий Суркис и Анатолий Коньков.

Андрей Шевченко — лучший бомбардир в истории сборной Украины. На счету нападающего 48 мячей в 111 матчах. В 2004 году украинец стал обладателем «Золотого мяча».