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09:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду проводит самый результативный сезон с 2016 года

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду проводит свой самый результативный за восемь лет сезон на клубном уровне. Об этом сообщает ESPN FC.

Источник: Reuters

На минувших выходных 39-летний португалец оформил хет-трик в ворота «Аль-Вахды» (6:0) и довел число своих голов за сезон на клубном уровне до 45. Это лучший показатель результативности для Роналду начиная с сезона-2015/16. Тогда он выступал за мадридский «Реал» и в 48 матчах забил 51 мяч.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Португалец провел за саудовский клуб 59 матчей, в которых забил 55 мячей и сделал 11 результативных передач. В составе «Аль-Насра» Роналду стал победителем Арабской лиги чемпионов.

«Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на девять очков. Роналду является самым результативным игроком турнира. В 27 матчах он забил 32 мяча и сделал 10 результативных передач.

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