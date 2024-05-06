Роналду проводит самый результативный сезон с 2016 года

На минувших выходных 39-летний португалец оформил хет-трик в ворота «Аль-Вахды» (6:0) и довел число своих голов за сезон на клубном уровне до 45. Это лучший показатель результативности для Роналду начиная с сезона-2015/16. Тогда он выступал за мадридский «Реал» и в 48 матчах забил 51 мяч.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Португалец провел за саудовский клуб 59 матчей, в которых забил 55 мячей и сделал 11 результативных передач. В составе «Аль-Насра» Роналду стал победителем Арабской лиги чемпионов.