«Они терпеть не могут друг друга». Каррагер — о Месси и Роналду

«Невероятно, сколько “Золотых мячей” они оба выиграли, учитывая, что они боролись друг с другом. Обычно если кто-то выигрывал “Золотой мяч” два-три раза, он был абсолютным богом. Эти двое выигрывали по пять, шесть, семь раз. И можно подумать: “Если бы Роналду не было, Месси, наверное, выиграл бы “Золотой мяч” 12 раз”.



Они не хотят проигрывать друг другу. За такие трофеи, как “Золотой мяч” — это всегда было для них самым большим соперничеством в каждом сезоне. Они, определенно, сделали друг друга лучше. Но я думаю, что они, вероятно, не смогут этого оценить, пока не закончат карьеру. Держу пари, что, пока они играют, они терпеть не могут друг друга.



Что бы ни делал один, другой ответит ему взаимностью. Они никогда не могут отдохнуть. Они никогда не могли получать столько удовольствия от того, что сделали, потому что знали, что другой вернется, чтобы забить еще больше голов. Я всегда чувствовал, что если один из них сделает хет-трик, то на следующий вечер другой пойдет и сделает хет-трик. Им приходилось всегда полностью затмевать друг друга», — сказал Каррагер.