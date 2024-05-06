Смолов влюбился в Истомину после разговора о незабитом пенальти

Летом 2023 года Федор Смолов поделился с болельщиками торжественным событием в одной из соцсетей. Нападающий заключил брак с моделью, диджеем и блогером Кариной Истоминой. В середине ноября у пары родилась дочь.

— Во что ты влюбился в Карине?

— Это было при нашем втором серьезном разговоре, когда мы приняли решение открыть друг другу самые болезненные истории из нашего прошлого. И я это сделал. Я прочувствовал, что человек открылся душою, и многие моменты, которые преодолевала Карина, выводы, которые она сделала, мне отозвались.

— Тебя это не испугало тогда? Ее ментальные сложности.

— Меня это не испугало, потому что я по своему негативному опыту знаю, что рассказать об этом — это большая работа. Это показывает, что внутри себя ты это уже прожил, и если не отпустил окончательно, то отпускаешь и признаешь свои минусы. Наоборот, это было очень смело, меня это порадовало. Я восхитился этим.

— Ты сказал, что тоже раскрыл свою болезненную историю.

— Ксюша, мы с тобой об этом говорили.

— То есть тот пенальти на ЧМ-2018 по-прежнему.

— Пенальти — это отправная точка. Скорее, то, что за этим последовало, — рассказал Смолов в интервью Ксении Собчак.

В начале 2021 года Карина Истомина публично заявила о наркотической зависимости.

Напомним, основное и дополнительное время четвертьфинального матча чемпионата мира-2018 между сборными России и Хорватии завершилось вничью (2:2), в серии пенальти успешнее оказались хорваты. Помимо Смолова, пенальти в составе россиян не забил защитник Марио Фернандес.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241253&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.