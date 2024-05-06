Футболиста сборной Малайзии облили кислотой в торговом центре

Как сообщила в соцсетях пресс-служба клуба «Селангор», футболист сборной Малайзии Фейсал Халим подвергся нападению: его облили кислотой. Инцидент произошел в торговом центре в Кланге. Спортсмен получил ожоги шеи, плеча, рук и груди. Полиция арестовала подозреваемого в нападении на футболиста мужчину, мотивы которого неизвестны. Министр по делам молодежи и спорта Малайзии Ханна Ян и султан Селангора Шарафутдин Идрис Шах осудили нападение на Халима и призвали полицию принять меры.

Нападение на Халима произошло через три дня после того, как другого игрока национальной сборной, выступащего за «Тренгану» 25-летнего Ахьяра Рашида ограбили и избили железными прутьями возле его дома, когда футболист приехал домой с тренировки и выходил из машины. У Рашида травмы головы и ног, ему понадобилось наложение швов. Злоумышленникам удалось скрыться.



Фейсал Халим выступает за сборную Малайзии с 2019 года. В составе команды он провел 29 матчей, в которых забил 14 голов. На счету Ахьяра Рашида 45 игр, в которых он записал на свой счет десять голов. Новый сезон чемпионата Малайзии стартует 10 мая.