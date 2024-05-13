Экс-игрок «Барселоны» отправил играть вместо себя брата-близнеца
Бухарестское «Динамо» подозревает бывшего защитника «Барселоны» Эдгара Иэ в невероятном обмане, которые может стоить клубу места в чемпионате Румынии. Об этом сообщает Marca.
Бухарестское «Динамо» подозревает бывшего защитника «Барселоны» Эдгара Иэ в невероятном обмане, которые может стоить клубу места в чемпионате Румынии. Об этом сообщает Marca.
В феврале этого года «Динамо» подписало контракт с 30-летним Иэ, с которым ранее расторг контракт турецкий «Башакшехир». Однако вместо него в Бухарест отправился его брат-близнец Эделино, который до недавнего времени выступал за клуб «Тлуховия» из четвертой лиги Польши.
В «Динамо» обнаружили подмену только спустя три месяца. У представителей столичного клуба вызвало подозрение, что Иэ ни с кем не разговаривал на английском языке, хотя было заявлено, что он им владеет. Также игрок отказывался показывать представителям клуба свое водительское удостоверение.
Эделино Иэ провел за «Динамо» пять матчей и теперь клубу должны засчитать в них технические поражения. В этом случае один из самых титулованных клубов Румынии лишится восьми набранных очков, упадет на последнее место в турнирной таблице чемпионата и покинет элитный дивизион.
Эдгар и Эделино Иэ являются воспитанниками лиссабонского «Спортинга». В 2012 году Эдгар перешел в «Барселону» и провел 48 матчей за вторую команду сине-гранатовых. Также он успел поиграть за «Лилль», «Нант», «Фейеноорд» и «Трабзонспор».
В 2016 году Эдгар Иэ провел пять матчей за олимпийскую сборную Португалии на Играх в Рио, а спустя год дебютировал за главную национальную команду страны. С 2023 года футболист выступает за сборную своей исторической родины — Гвинеи-Бисау.
Эделино Иэ не добился больших успехов в футболе и большую часть карьеры провел в низших лигах Португалии.