Экс-игрок «Барселоны» отправил играть вместо себя брата-близнеца

В феврале этого года «Динамо» подписало контракт с 30-летним Иэ, с которым ранее расторг контракт турецкий «Башакшехир». Однако вместо него в Бухарест отправился его брат-близнец Эделино, который до недавнего времени выступал за клуб «Тлуховия» из четвертой лиги Польши.

В «Динамо» обнаружили подмену только спустя три месяца. У представителей столичного клуба вызвало подозрение, что Иэ ни с кем не разговаривал на английском языке, хотя было заявлено, что он им владеет. Также игрок отказывался показывать представителям клуба свое водительское удостоверение.

Эделино Иэ провел за «Динамо» пять матчей и теперь клубу должны засчитать в них технические поражения. В этом случае один из самых титулованных клубов Румынии лишится восьми набранных очков, упадет на последнее место в турнирной таблице чемпионата и покинет элитный дивизион.

Эдгар и Эделино Иэ являются воспитанниками лиссабонского «Спортинга». В 2012 году Эдгар перешел в «Барселону» и провел 48 матчей за вторую команду сине-гранатовых. Также он успел поиграть за «Лилль», «Нант», «Фейеноорд» и «Трабзонспор».

В 2016 году Эдгар Иэ провел пять матчей за олимпийскую сборную Португалии на Играх в Рио, а спустя год дебютировал за главную национальную команду страны. С 2023 года футболист выступает за сборную своей исторической родины — Гвинеи-Бисау.