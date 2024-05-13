Врач возглавил футбольную команду в перерыве и привел ее к победе

По информации источника, специалист был недоволен критикой президента клуба Луиса Эстевана, которому не понравилась игра команды в первом тайме, а также в двух предыдущих встречах. Он принял решение покинуть команду в перерыве матча, за ним последовали все члены его тренерского штаба.

«Бразильенсе» был основан в 2000 году. В 2005 году клуб выступал в Серии А, но не смог удержаться в элитном бразильском дивизионе. В 2020 году в «Бразильенсе» завершил игровую карьеру чемпион мира 2002 года Лусио. Сейчас за столичный клуб выступает Жоаозиньо, известный в России по выступлениям за «Краснодар», московское «Динамо» и «Сочи».