Врач возглавил футбольную команду в перерыве и привел ее к победе

По информации источника, специалист был недоволен критикой президента клуба Луиса Эстевана, которому не понравилась игра команды в первом тайме, а также в двух предыдущих встречах. Он принял решение покинуть команду в перерыве матча, за ним последовали все члены его тренерского штаба.
Во втором тайме игроками «Бразильенсе» руководил клубный врач Жорже Олива. Благодаря дублю Кайо Нуньеса команда из столицы Бразилии сумела одержать победу и возглавить турнирную таблице Серии D — четвертого по силе дивизиона Бразилии.
«Бразильенсе» был основан в 2000 году. В 2005 году клуб выступал в Серии А, но не смог удержаться в элитном бразильском дивизионе. В 2020 году в «Бразильенсе» завершил игровую карьеру чемпион мира 2002 года Лусио. Сейчас за столичный клуб выступает Жоаозиньо, известный в России по выступлениям за «Краснодар», московское «Динамо» и «Сочи».