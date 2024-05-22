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13:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Абаскаль является основным кандидатом на пост тренера «Кадиса»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль может возглавить «Кадис». Об этом сообщает издание El Mira.

Спартак
Кадис
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, 35-летний специалист является основным кандидатом на то, чтобы возглавить команду в ближайшее межсезонье. Также андалусийский клуб рассматривает на место главного тренера бывшего наставника «Вильярреала» Хосе Рохо Мартина.

В январе «Кадис» отправил в отставку главного тренера Серхио Гонсалеса, который возглавлял команду на протяжении двух лет. Тогда Абаскаль также назывался кандидатом на этот пост, но вернуться на родину ему помешал действующий контракт со «Спартаком». В итоге команду возглавил Маурисио Пеллегрино, чей контракт был рассчитан до конца нынешнего сезона.

Примечательно, что Абаскаль ранее уже работал в «Кадисе». В сезоне-2018/19 он занимал в клубе должность заместителя технического секретаря.

Перед заключительным туром «Кадис» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Клуб уже потерял шансы на сохранение прописки в Примере и следующий сезон начнет в Сегунде. «Кадис» выступал в элите испанского футбола на протяжении четырех последних сезонов.

Ранее сообщалось, что Абаскаль является одним из кандидатов на пост главного тренера «Гранады», которая в следующем сезоне также будет выступать в Сегунде.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В прошлом сезоне испанец привел команду к бронзовым медалям чемпионата России. Всего под его руководством «Спартак» провел 74 матча, в которых одержал 36 побед при 15 ничьих и 23 поражениях.

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